Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Dịch Vụ SHS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Dịch Vụ SHS Việt Nam
- Hà Nội: Số 10, BT 4
- 1, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Tìm kiếm, tư vấn cho Khách hàng có nhu cầu về dịch vụ của Công ty;
Chủ động liên hệ và tạo lập mối quan hệ tốt với khách hàng;
Lập danh sách các khách hàng tiềm năng, đề xuất các kế hoạch/phương án tiếp cận, chào hàng và tham gia đàm phán, xúc tiến ký kết hợp đồng;
Thu thập và tổng hợp thông tin khách hàng theo kế hoạch của người quản lý trực tiếp phân công;
Xây dựng và lập kế hoạch mục tiêu kinh doanh/triển khai theo tuần/ quý/ tháng/năm, hoàn thành các chỉ tiêu được giao.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm với nhà máy sản xuất là một lợi thế
Ưu tiên ứng viên có định hướng ổn định công việc lâu dài.
Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Dịch Vụ SHS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm đầy đủ cho NLĐ, lễ tết, thưởng
Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và kĩ năng.
Môi trường làm việc năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Dịch Vụ SHS Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
