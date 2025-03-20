Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Dịch Vụ SHS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10, BT 4 - 1, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn cho Khách hàng có nhu cầu về dịch vụ của Công ty;

Chủ động liên hệ và tạo lập mối quan hệ tốt với khách hàng;

Lập danh sách các khách hàng tiềm năng, đề xuất các kế hoạch/phương án tiếp cận, chào hàng và tham gia đàm phán, xúc tiến ký kết hợp đồng;

Thu thập và tổng hợp thông tin khách hàng theo kế hoạch của người quản lý trực tiếp phân công;

Xây dựng và lập kế hoạch mục tiêu kinh doanh/triển khai theo tuần/ quý/ tháng/năm, hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng giao tiếp tốt, có kiến thức và kinh nghiệm về mảng bán hàng, tư vấn, telesales

Có kinh nghiệm làm với nhà máy sản xuất là một lợi thế

Ưu tiên ứng viên có định hướng ổn định công việc lâu dài.

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Dịch Vụ SHS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản + % hoa hồng + thưởng (thu nhập 10 – 20tr)

Chế độ bảo hiểm đầy đủ cho NLĐ, lễ tết, thưởng

Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và kĩ năng.

Môi trường làm việc năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Dịch Vụ SHS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin