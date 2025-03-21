Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu Tư y Tế Hải Long Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trần Cung, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng mới (Bác sĩ, Đại lý, Phòng khám)

Tiếp cận với các bệnh viện và bác sĩ chuyên khoa

Duy trì, chăm sóc khách hàng hiện tại của Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm về thiết bi và vật tư y tế

Ưu tiên ứng viên hiểu quy trình đấu thầu trong bệnh viện

Kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần trách nhiệm cao

Yêu thích, đam mê kinh doanh

Tại Công ty TNHH Đầu Tư y Tế Hải Long Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản + Thưởng doanh số + Trợ cấp xăng xe

Thu nhập ổn định, làm việc lâu dài tại công ty được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc

Được đóng 100% BHXH, BHYT, BHTN

Chính sách phúc lợi hấp dẫn: Thưởng lễ, Tết, doanh thu, du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư y Tế Hải Long Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.