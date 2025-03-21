Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu Tư y Tế Hải Long Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Đầu Tư y Tế Hải Long Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Trần Cung, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng mới (Bác sĩ, Đại lý, Phòng khám)
Tiếp cận với các bệnh viện và bác sĩ chuyên khoa
Duy trì, chăm sóc khách hàng hiện tại của Công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm về thiết bi và vật tư y tế
Ưu tiên ứng viên hiểu quy trình đấu thầu trong bệnh viện
Kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần trách nhiệm cao
Yêu thích, đam mê kinh doanh
Tại Công ty TNHH Đầu Tư y Tế Hải Long Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cơ bản + Thưởng doanh số + Trợ cấp xăng xe
Thu nhập ổn định, làm việc lâu dài tại công ty được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc
Được đóng 100% BHXH, BHYT, BHTN
Chính sách phúc lợi hấp dẫn: Thưởng lễ, Tết, doanh thu, du lịch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư y Tế Hải Long Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
