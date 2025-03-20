Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 64 Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực sản xuất, viễn thông và thương mại điện tử.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi, email và gặp gỡ trực tiếp khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Phân tích nhu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp phù hợp.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch bán hàng.

Theo dõi và quản lý doanh số bán hàng.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Cập nhật thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất, viễn thông hoặc thương mại điện tử.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Kỹ năng thuyết trình và trình bày.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng chịu áp lực cao.

Trung thực, năng động và nhiệt tình.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có phương tiện đi lại.

Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt.

Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.

Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam

