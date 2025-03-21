Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 3, 80 - 82 - 84 Thăng Long, Phường 4, Q Tân Bình, TP.HCM. - Tòa nhà Center Point, 110 đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc

Xây dựng và triển khai chiến lược marketing toàn diện cho sản phẩm.

Quản lý đội ngũ kinh doanh, đảm bảo các chiến dịch được thực hiện hiệu quả.

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đề xuất các giải pháp và chiến lược tiếp cận khách hàng mới.

Tạo dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác, khách hàng tiềm năng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, ĐH ngành hóaDược, Y Dược, Dược học, Công nghệ thực phẩm,..

Kinh nghiệm ít nhất 03 năm sale các sản phẩm Sữa, Chế phẩm sữa, Mỹ phẩm, Thực Phẩm, Hóa Mỹ Phẩm...(bắt buộc)

Có kiến thức chuyên sâu về dịch vụ, các sản phẩm, nguyên liệu, thành phẩm về sữa, mỹ phẩm, TPCN,...

Có kinh nghiệm bán hàng, thuyết trình, giao tiếp với khách hàng doanh nghiệp.

Kĩ năng lãnh đạo, quản lý; lập kế hoạch; làm việc nhóm

Có laptop

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập: 15 - 30tr+++ ( Lương cứng + phụ cấp trách nhiệm + HH doanh số + thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty,...)

Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định.

Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật.

Tham gia các họat động tập thể hàng năm do công ty tổ chức: Team Building, Du lịch,...

Phụ cấp gửi xe, điện thoại.

Được đào tạo bài bản từ cơ bản - chuyên sâu.

Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển

