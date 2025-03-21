Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CESCO VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH CESCO VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
CÔNG TY TNHH CESCO VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CESCO VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa Handiresco Cổ Nhuế

- Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Làm hợp đồng, báo giá, trao đổi với khách hàng hỗ trợ trưởng phòng kinh doanh khi làm việc
Đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng,...
Hỗ trợ khách hàng sau bán hàng, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng...
Làm việc khác khi có yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Bằng cử nhân trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh, Marketing
Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên có kinh nghiệm phát triển Nhà phân phối, đại lý cho các ngành hàng thiết bị gia dụng, máy lọc không khí, máy lọc nước, máy điều hoà nhiệt độ
Kỹ năng:
- Có khả năng tổng hợp, phân tích số liệu, dữ liệu tốt.
- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian mạnh mẽ.
- Kỹ năng giao tiếp viết và nói xuất sắc.
- Thành thạo bộ công cụ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) và các phần mềm liên quan.
- Khả năng làm việc độc lập và hợp tác trong nhóm.
Đặc điểm cá nhân:
- Có tư duy giải quyết vấn đề.
- Tính chuyên nghiệp cao và sự thận trọng trong việc xử lý thông tin nhạy cảm.
- Linh hoạt và có khả năng thích nghi cao
Yêu cầu khác:
- Ngoại hình ưa nhìn, thái độ chuyên nghiệp, chủ động trong công việc.
- Sẵn sàng di chuyển để gặp gỡ khách hàng khi cần.
- Khả năng đa nhiệm tốt
- Có mối quan hệ tốt vơi các NPP, đại lý khu vực miền Bắc ngành hàng thiết bị gia dụng, máy lọc không khí, máy lọc nước, máy điều hoà nhiệt độ.

Tại CÔNG TY TNHH CESCO VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương bao gồm : lương cơ bản (8-12tr/ tháng )+ phụ cấp 1.2tr/tháng + % hoa hồng.
Thử việc 2 tháng, sau thử việc đóng bảo hiểm full lương cơ bản. Cuối năm lương tháng thứ 13 (cố định), thưởng tết tùy theo hiệu quả kinh doanh đạt được.
Thời gian làm việc : từ 8h-17h thứ 2 - thứ 6, nghỉ T7, CN. Nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.
Hàng tháng công ty hỗ trợ tiền ăn nhẹ, nếu ứng viên biết thêm ngoại ngữ Trung hoặc Hàn thì sẽ được thêm phụ cấp ngoại ngữ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CESCO VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CESCO VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH CESCO VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Đơn nguyên A, Tòa OCT1, KĐT Cổ Nhuế-Xuân Đỉnh, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

