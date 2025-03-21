Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Atlantic Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 2, Tòa nhà Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng quốc tế, bán hàng qua các kênh

• Phát triển thị trường, mở rộng hệ thống khách hàng

• Phối hợp các bộ phận liên quan theo dõi đơn hàng, công nợ, tiến độ giao hàng

• Đi công tác nước ngoài, tham gia hội chợ tại các khu vực Châu Á,...

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ngoại ngữ: Giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh

• Kiến thức: Hiểu biết về chuyên ngành xuất nhập khẩu, thương mại, tài chính quốc tế

• Kỹ năng: Tin học văn phòng, giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc nhóm

• Sức khỏe: Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước

• Định hướng: Gắn...

Tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Atlantic Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN, hưởng các chế độ nghỉ phép, Lễ, Tết theo quy định của nhà nước và quy chế của công ty.

• Được tham gia các khóa học bồi dưỡng phát triển chuyên môn, kỹ năng

• Môi trường làm việc quốc tế rộng mở, chuyên nghiệp, năng động, hòa đồng Cơ hội giao lưu, gặp gỡ, làm việc với các đối tác nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Atlantic Việt Nam

