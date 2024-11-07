Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM MẮT SÀI GÒN HIKARI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 17 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Q. 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ y tế Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện tư vấn qua điện thoại cho khách hàng về bệnh lý, hướng điều trị và báo giá các sản phẩm dịch vụ.

Thuyết phục khách hàng điều trị tại Hikari qua điện thoại từ data thăm khám ngoại viện của CSKH, data Online của MKT cung cấp.

Gọi điện thăm hỏi và thuyết phục lại khách hàng cũ chưa đến điều trị tại Hikari.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo hiệu quả công việc.

Lập báo cáo đánh giá dựa theo phản hồi của khách hàng từ từng chương trình của Sales ngoại viện, từ đó đánh giá hiệu quả của chương trình.

Ghi nhận góp ý, các thông tin phản hồi của khách hàng về trung tâm. Phối hợp các phòng ban để xử lý hiệu quả các ý kiến từ khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 22 - 30 tuổi

Giọng nói rõ ràng, không bị các khuyết tật khi phát âm (nói ngọng, nói lắp ...)

Kinh nghiệm ở vị trí telesales/Tư vấn/Telemarketing/sales tại các trường đào tạo, công ty bảo hiểm, ngân hàng...là điểm cộng

Tự tin, năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc

Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm tư vấn các sản phẩm về y tế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM MẮT SÀI GÒN HIKARI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng cố định + Hoa hồng (.....) thỏa thuận

Công ty cung cấp data (100% từ marketing và sale)

Lương tháng thứ 13 (phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty)

Review lương hằng năm

Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT, chế độ nghỉ lễ, tết, hiếu, hỷ theo luật lao động

Cơ hội làm việc, học hỏi, phát triển trong một công ty về y tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM MẮT SÀI GÒN HIKARI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.