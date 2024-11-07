Tuyển Kinh doanh dịch vụ y tế CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM MẮT SÀI GÒN HIKARI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM MẮT SÀI GÒN HIKARI
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Kinh doanh dịch vụ y tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh dịch vụ y tế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM MẮT SÀI GÒN HIKARI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 17 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Q. 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ y tế Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện tư vấn qua điện thoại cho khách hàng về bệnh lý, hướng điều trị và báo giá các sản phẩm dịch vụ.
Thuyết phục khách hàng điều trị tại Hikari qua điện thoại từ data thăm khám ngoại viện của CSKH, data Online của MKT cung cấp.
Gọi điện thăm hỏi và thuyết phục lại khách hàng cũ chưa đến điều trị tại Hikari.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo hiệu quả công việc.
Lập báo cáo đánh giá dựa theo phản hồi của khách hàng từ từng chương trình của Sales ngoại viện, từ đó đánh giá hiệu quả của chương trình.
Ghi nhận góp ý, các thông tin phản hồi của khách hàng về trung tâm. Phối hợp các phòng ban để xử lý hiệu quả các ý kiến từ khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 22 - 30 tuổi
Giọng nói rõ ràng, không bị các khuyết tật khi phát âm (nói ngọng, nói lắp ...)
Kinh nghiệm ở vị trí telesales/Tư vấn/Telemarketing/sales tại các trường đào tạo, công ty bảo hiểm, ngân hàng...là điểm cộng
Tự tin, năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc
Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm tư vấn các sản phẩm về y tế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM MẮT SÀI GÒN HIKARI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng cố định + Hoa hồng (.....) thỏa thuận
Công ty cung cấp data (100% từ marketing và sale)
Lương tháng thứ 13 (phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty)
Review lương hằng năm
Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT, chế độ nghỉ lễ, tết, hiếu, hỷ theo luật lao động
Cơ hội làm việc, học hỏi, phát triển trong một công ty về y tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM MẮT SÀI GÒN HIKARI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM MẮT SÀI GÒN HIKARI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 17 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Q. 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

