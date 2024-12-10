Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Thái Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương mại Thái Phong
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 88 Lê Thị Bạch Cát, p13, q11,Hồ Chí Minh, Quận 11
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong quá trình bán hàng
- Thực hiện các cuộc hẹn cho trưởng nhóm và sales với các nhà thầu, chủ đầu tư.
- Theo dõi và thực hiện các báo cáo theo các kênh
- Báo giá, ký hợp đồng và triển khai chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh,...
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Sử dụng thành thạo MS Offices, tìm kiếm thông tin trên Internet,...
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng quản lý thời gian, lập kế hoạch và tổ chức tốt
Tại Công ty TNHH Thương mại Thái Phong Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ Tết... theo quy định của Nhà nước
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo chế độ của Nhà nước
- Lộ trình thăng tiến dựa vào năng lực
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hoà đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Thái Phong
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
