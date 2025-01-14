Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MAYBI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 369B - C, Lê Quang Định, Phường 5,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, bán hàng, phát triển kênh bán hàng cho khách hàng thông qua kênh Facebook;

Tư vấn, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng qua các kênh chat, inbox, bình luận trên fanpage và nhóm;

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng;

Giới thiệu sản phẩm, trả lời thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng;

Cập nhật và đăng tải các thông tin sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi lên fanpage và các nhóm liên quan;

Theo dõi đơn hàng, xử lý yêu cầu đổi trả và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng của khách hàng;

Thực hiện các công việc khác khi cấp trên giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thời trang, mỹ phẩm,...là lợi thế;

Hiểu biết về các công cụ quảng cáo Facebook (Facebook Ads) là một điểm cộng;

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán với khách hàng;

Có khả năng làm việc độc lập, tự quản lý thời gian và công việc hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MAYBI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh thu;

Được đào tạo kỹ năng bán hàng online;

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động;

Được tham gia các hoạt động team building, văn hóa doanh nghiệp của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MAYBI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.