Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova
Ngày đăng tuyển: 26/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lô I/6 đường số 4, KCN Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới, khách hàng tiềm năng có nhu cầu về hương liệu, phát triển cơ hội kinh doanh mới đảm bảo chỉ tiêu và tăng doanh số.
Đưa ra dự báo những xu hướng của ngành để xây dựng chiến lược marketing đến khách hàng và nắm bắt tình hình hoạt động của khách hàng để kịp thời hỗ trợ.
Hỗ trợ khách hàng giải đáp, xử lý những vấn đề khó khăn trong quá trình thực hiện dự án đảm bảo công việc đạt được kết quả mong muốn.
Giải quyết vấn đề xảy ra trong quá trình tìm kiếm và đàm phán ký hợp đồng với khách hàng.
Thiết lập và duy trì mối quan hệ bền vững và lâu dài với khách hàng.
Làm việc với các bộ phận R&D, Marketing, ... để thực hiện dự án.
Báo cáo tiến độ thực hiện công việc, các hoạt động mới cho Giám Đốc Kinh Doanh
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp và BOD

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Hóa thực phẩm, Chế biến thực phẩm, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Có kinh nghiệm sales B2B (ngành hương liệu và nguyên liệu thực phẩm).
Có kiến thức chuyên ngành thực phẩm
Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin.
Kỹ năng đàm phám, thương lượng, thuyết phục.
Kỹ năng quản lý nhóm, giải quyết vấn đề.
Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích
Kỹ năng nghiên cứu thị trường và báo cáo

Tại Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, cơ hội thăng tiến trong công việc
Tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện của Công ty
Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Thu nhập cạnh tranh và không giới hạn (Lương, thưởng theo KPI và doanh số, phụ cấp theo công việc và công tác phí, ...)
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô I/6 đường số 4, KCN Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)
Thứ 7 (từ 08:00 đến 12:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô I/6 Đường số 4, KCN Vĩnh Lộc. P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp. HCM

