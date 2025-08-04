Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường TH&THCS HWS, 25 Thọ Tháp, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên Tin học Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy môn Tin học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc chương trình riêng của trường.

Xây dựng giáo án, bài giảng sinh động, ứng dụng phương pháp dạy học hiện đại giúp học sinh hứng thú với môn học.

Hướng dẫn học sinh về kiến thức tin học cơ bản (hệ điều hành, phần mềm văn phòng, internet, bảo mật thông tin) và nâng cao (lập trình, đồ họa, AI, IoT nếu có).

Hướng dẫn thực hành trên máy tính, giúp học sinh ứng dụng công nghệ vào học tập và đời sống.

Đánh giá năng lực học sinh qua bài kiểm tra, dự án và các hoạt động thực hành.

Quản lý phòng máy tính, đảm bảo thiết bị giảng dạy hoạt động ổn định.

Phối hợp với nhà trường, phụ huynh trong việc theo dõi và hỗ trợ học sinh.

Tham gia đào tạo chuyên môn, hội thảo và các hoạt động công nghệ của trường.

Tổ chức hoặc hỗ trợ các câu lạc bộ, cuộc thi tin học, lập trình, robotics cho học sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin hoặc ngành liên quan có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy Tin học tại cấp THCS.

Kiến thức: Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng, hệ điều hành Windows/Linux, an toàn thông tin.

Hiểu biết về lập trình cơ bản (Scratch, Python, C++, Java...) là lợi thế.

Am hiểu các công nghệ giáo dục, phần mềm hỗ trợ giảng dạy (Google Classroom, Kahoot, Microsoft Teams...).

Kỹ năng: Kỹ năng giảng dạy hấp dẫn, giúp học sinh tiếp cận công nghệ hiệu quả. Kỹ năng hướng dẫn thực hành, quản lý phòng máy. Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và truyền cảm hứng học tập cho học sinh. Kỹ năng nghiên cứu và cập nhật công nghệ mới để ứng dụng vào giảng dạy

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (tùy năng lực, kinh nghiệm).

Chế độ lương tháng 13, xét nâng lương định kỳ;

Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

Được hưởng chế độ phụ cấp ăn trưa tại trường;

Nghỉ phép 12 ngày/ năm và nghỉ hè 1-2 tuần được hưởng lương;

Chế độ du lịch hàng năm đối với nhân viên full-time;

Được giảm học phí của con tại HWS và hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty;

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, công bằng, có cơ hội được thử thách, ghi nhận, và coi trọng phát triển từng cá nhân.

