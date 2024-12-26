Tuyển Nhân viên kinh doanh công ty cổ phần sơn và hóa chất tân á đại thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tân Bình Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc

- Khai thác, thiết lập hệ thống Nhà phân phối sơn tại Khu vực được giao

- Lên kế hoạch kinh doanh và thực hiện theo kế hoạch đã đề ra theo địa bàn quản lý

- Quản lý, đào tạo hướng dẫn, giao việc cho NVKD để hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, sản lượng BGĐ giao

- Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện đội ngũ NVKD trong khu vực quản lý.

- Báo cáo kết quả định kỳ kinh doanh cho cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý đội nhóm, bán hàng về sản phẩm ngành xây đựng, thiết bị gia dụng, nội thất.

- Ưu tiên ứng viên làm việc ở các hãng sơn thương hiệu nước ngoài như: Mykolor, Spec, Boss, Oxpo, Dulux, Jotun,Nippon, Toa, Kansai....

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt

- Có khả năng quản lý đội nhóm hiệu quả, truyền cảm hứng và thúc đẩy nhân viên hoàn thành mục tiêu công việc.

Tại công ty cổ phần sơn và hóa chất tân á đại thành Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp tiền cơm.

- Lương, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật Cá nhân, Công ty, Tập đoàn.

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHTN, BHYT

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe PVI.

- Một số chế độ phúc lợi khác khi làm việc tại Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển

