Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân Hàng Đại Chúng TNHH Kasikornbank – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Ngân Hàng Đại Chúng TNHH Kasikornbank – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Mức lương
11 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 20 Triệu
- Sale thị trường, giới thiệu máy pos và các dịch vụ của công ty cho cửa hàng, hộ kinh doanh, quán ăn ,...
- Chụp hình báo cáo đi thị trường mỗi ngày t2-t6.
- Hỗ trợ lên hồ sơ đăng kí máy-chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng máy pos
Với Mức Lương 11 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có bằng Trung cấp trở lên
- Có kinh nghiệm sales thị trường hoặc sales thiết bị thanh toán, Kinh nghiệm FMCG kênh GT
- Ưu tiên ứng viên có sẵn nguồn khách hàng chủ hộ kinh doanh/công ty
- Thời gian làm việc Thứ 2- Thứ 6, 8h30 - 17h30
- Ký hợp đồng với bên Thứ 3
- Gửi CV bằng tiếng Anh (Phỏng vấn tiếng việt 100%)
Tại Ngân Hàng Đại Chúng TNHH Kasikornbank – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 11 triệu + Commission. Thu nhập: 20 triệu /tháng
- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Đại Chúng TNHH Kasikornbank – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
