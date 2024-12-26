Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân Hàng Đại Chúng TNHH Kasikornbank – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 20 Triệu

Mức lương 11 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

- Sale thị trường, giới thiệu máy pos và các dịch vụ của công ty cho cửa hàng, hộ kinh doanh, quán ăn ,...

- Chụp hình báo cáo đi thị trường mỗi ngày t2-t6.

- Hỗ trợ lên hồ sơ đăng kí máy-chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng máy pos

Yêu Cầu Công Việc

- Có bằng Trung cấp trở lên

- Có kinh nghiệm sales thị trường hoặc sales thiết bị thanh toán, Kinh nghiệm FMCG kênh GT

- Ưu tiên ứng viên có sẵn nguồn khách hàng chủ hộ kinh doanh/công ty

- Thời gian làm việc Thứ 2- Thứ 6, 8h30 - 17h30

- Ký hợp đồng với bên Thứ 3

- Gửi CV bằng tiếng Anh (Phỏng vấn tiếng việt 100%)

Tại Ngân Hàng Đại Chúng TNHH Kasikornbank – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 11 triệu + Commission. Thu nhập: 20 triệu /tháng

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Đại Chúng TNHH Kasikornbank – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

