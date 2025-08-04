Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH PHƯỚC THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 88 Đường số 6, Cityland Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

-Chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán – kiểm toán chung của Công ty.

-Kiểm soát các khoản của Công ty và thực hiện lập báo cáo tài chính. Phân tích báo cáo, từ đó năm bắt biến động về chi phí, công nợ,… để kịp thời đưa ra những giải pháp kiểm soát chi phí theo kế hoạch đã đề ra.

-Kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của doanh nghiệp.

-Quản lý, đánh giá năng lực của nhân viên bộ phận kế toán.

-Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty.

-Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính.

-Tham mưu cho Ban Giám đốc về việc hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính kế toán của Công ty.

-Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Trình độ Đại học trở lên các ngành Kế toán – Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng hoặc các ngành liên quan khác.

-Có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm trong vị trí Kế Toán Trưởng hoặc các vị trí Quản lý tương đương.

-Khả năng chịu áp lực tốt.

-Năng lực lãnh đạo, phân tích, giải quyết vấn đề, quản lý công việc tốt.

-Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt các phần mềm kế toán.

-Khả năng kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công việc, năng lực nhân viên tốt.

-Trung thực, cẩn trọng, làm việc tỉ mỉ, bền bỉ với các con số.

Tại CÔNG TY TNHH PHƯỚC THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập thỏa thuận theo năng lực.

-Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

-Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, thâm niên, cuối năm …

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHƯỚC THIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.