Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 27 Cách Mạng Tháng Tám, Long Khánh, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Giảng dạy theo chương trình và kế hoạch chuyên môn của nhà trường

- Soạn giáo án, xây dựng kế hoạch giảng dạy dưới sự hướng dẫn của Quản lý chuyên môn

- Tổ chức hoạt động học tập, dự án lớp học giúp học sinh phát triển năng lực toàn diện

- Tham gia hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hoạt động ngoại khóa của trường

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Sư phạm Mầm non, hoặc có bằng cấp/chứng chỉ liên quan đến giáo dục – tâm lý trẻ em

- Yêu nghề – yêu trẻ, có trách nhiệm và mong muốn gắn bó lâu dài

- Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và phối hợp hiệu quả với phụ huynh – đồng nghiệp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ thưởng Lễ, Tết, du lịch, team building; xét tăng lương hằng năm.

- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: miễn giảm học phí đặc biệt cho con em/người thân của giáo viên và nhân viên trong hệ thống khi tham gia các chương trình Tiếng Anh, Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

- Có cơm trưa tại nơi làm việc; thời gian làm việc theo giờ hành chính.

- Được đào tạo thường xuyên về kỹ năng mềm và chuyên môn thông qua các khóa học đặc biệt do chuyên gia và Giám đốc Đào tạo Interlink trực tiếp giảng dạy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.