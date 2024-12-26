Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Colland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần Colland
Ngày đăng tuyển: 26/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
Công Ty Cổ Phần Colland

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Colland

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tại TP. Hồ Chí Minh

- Miền Tây

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu và thực hiện các chương trình Marketing nhằm quảng bá sản phẩm của công ty đến khách hàng: phòng mạch, nhà thuốc, spa, bệnh viện…
Chủ động tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng.
Đàm phán, chốt hợp đồng và hoàn tất thủ tục giao hàng cho khách.
Lập kế hoạch bán hàng, lập danh sách bán hàng tiềm năng
Theo dõi và quản lý các đơn hàng: Đảm bảo rằng các đơn hàng được xử lý, giao hàng đúng thời hạn và chất lượng.
Báo cáo doanh số bán ra theo định kỳ.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm của công ty.
Cập nhật kiến thức về thị trường sản phẩm và các xu hướng tiêu dùng.
Giải quyết những vấn đề khó khăn về sản phẩm cho khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ nhanh nhẹn, giao tiếp tốt: từ 20 tuổi trở lên.
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm bán hàng trên thị trường.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt, kỹ năng tổ chức sắp xếp công việc, quản lý thời gian hiệu quả,kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng làm việc nhóm hoặc độc lập.
Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp - nghề

Tại Công Ty Cổ Phần Colland Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng lương cơ bản + thưởng: Thu nhập thực tế từ 10 đến 30 triệu hoặc hơn, theo năng lực.
Hoa hồng sản phẩm 2% đến 3% tổng doanh số vượt.
Chính sách lương theo năng lực và không giới hạn.
Được đào tạo về sản phẩm, chuyên môn và nghiệp vụ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước và chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Colland

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Colland

Công Ty Cổ Phần Colland

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 768 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

