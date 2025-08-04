Tuyển Nhân viên kinh doanh PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 20 Triệu

PPP Laser Clinic Viet Nam
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2025
PPP Laser Clinic Viet Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại PPP Laser Clinic Viet Nam

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Vincom Lê Thánh Tôn, Quận 1, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử sản phẩm/dịch vụ của công ty.
- Sử dụng điện thoại, email, phần mềm Marketing đặc thù ... để chào bán sản phẩm/dịch vụ đến các khách hàng tiềm năng nhằm đạt mục tiêu kinh doanh.
- Gọi điện thoại cho các khách hàng tiềm năng để tư vấn, giới thiệu về sản phẩm / dịch vụ của PPP theo danh sách do bộ phận Phát triển kinh doanh & tiếp thị mang đến.
- Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng, từ đó mời khách hàng đến Clinic gần nhất để được tư vấn và trải nghiệm dịch vụ.
- Chịu trách nhiệm về doanh số, KPIs tháng, quý của mình và phòng ban, nhóm.
- Tương tác công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh, giao dịch, hỗ trợ, đóng góp ý kiến xây dựng đội nhóm, phòng ban ngày càng phát triển hơn.
- Đóng góp ý kiến, đề xuất những sáng kiến làm việc hiệu quả hơn cho bộ phận ngày càng phát triển và chuyên nghiệp hơn.
- Chịu trách nhiệm là người đại diện giao dịch, chăm sóc khách hàng thuộc tập khách hàng, đối tác của công ty một cách tốt nhất, hiệu quả nhất, duy trì bền vững.
- Chịu sự quản lý của trưởng bộ phận, cam kết làm việc theo đúng quy định của công ty, bộ phận.
- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực (trực tiếp hoặc gián tiếp). Khai thác, tìm kiếm khách trong mạng lưới kinh doanh thuộc địa bàn do cá nhân phụ trách.
- Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách theo đúng quy trình.
- Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng. Hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 22 tới 35.
- Dành cho Nhân viên Kinh Doanh - BẮT BUỘC có làn da tương đối trẻ, trắng sáng ( không có nhiều: mụn, sẹo mụn, sắc tố quá đậm màu)
- Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế lớn.
- Có ngoại ngữ Anh là một lợi thế (nhưng không bắt buộc). sử dụng được công nghệ mạng xã hội, máy tính, laptop..., biết sử dụng Microsoft Word - đánh văn bản, sử dụng Microsoft Excel,...
- Có kinh nghiệm làm việc tại các phòng khám - clinics và spa là một lợi thế lớn (không bắt buộc).
- Có khả năng gọi điện thoại và không ngại giao tiếp với khách hàng.

Tại PPP Laser Clinic Viet Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10.000.000 đến 40.000.000 VNĐ
- Thu nhập không hạn chế tùy cá nhân lựa chọn tiếp nhận KPI.
- Thưởng KPIs, thưởng hot bonus, thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm. Gói dịch vụ của công ty/ tháng.
- Được các chuyên gia trong nước và nước ngoài đào tạo về kiến thức sản phẩm, dịch vụ, kỹ năng tư vấn, kỹ năng bán hàng để đáp ứng yêu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PPP Laser Clinic Viet Nam

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

PPP Laser Clinic Viet Nam

PPP Laser Clinic Viet Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4.1 Tòa Nhà Hà Phan, 17-19 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

