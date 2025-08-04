Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MTV TRADING & INVESTMENT HÙNG ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 86 Bạch Đằng, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

+ Đảm bảo tất cả các tài liệu dự án được cập nhật và lưu trữ một cách chính xác.

Liên lạc và Giao tiếp:

+ Làm đầu mối liên lạc giữa các bên liên quan trong dự án, bao gồm khách hàng, nhà thầu và đội ngũ dự án.

+ Tổ chức và tham gia các cuộc họp dự án, ghi chép biên bản cuộc họp và phân phối thông tin cho các bên liên quan.

+ Dịch tài liệu (công văn, hợp đồng, giấy tờ liên quan, ...) từ Tiếng Trung sang Tiếng Việt và ngược lại.

+ Hỗ trợ Phiên dịch trong các cuộc họp nội bộ, cuộc họp với đối tác, khách hàng.

+ Theo dõi các mốc thời gian quan trọng và đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiến độ.

+ Đưa ra các đề xuất cải tiến và biện pháp khắc phục khi cần thiết.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Từ 25 tuổi trở lên.

+ Đã tốt nghiệp Đại học/ Cao Đẳng các chuyên ngành liên quan tiếng Trung.

+ Thành thạo các kĩ năng tiếng Trung. (Nghe, nói, đọc, viết)

+ Biết thêm tiếng Anh là một lợi thế.

+ Đã có từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

+ Tác phong chuyên nghiệp, trung thực, có tinh thần học hỏi, cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH MTV TRADING & INVESTMENT HÙNG ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương từ 18 triệu trở lên tùy thuộc vào khả năng, kinh nghiệm của ứng viên.

+ Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội phát triển cùng công ty nước ngoài đang mở rộng.

+ Chế độ đãi ngộ, BHXH, lương thưởng cạnh tranh.

+ Thời gian làm việc từ thứ 02 – thứ 06, 08:30 – 17:30.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV TRADING & INVESTMENT HÙNG ĐỨC

