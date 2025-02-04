Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Giờ hành chính (08h00 - 17h00) từ T2 đến sáng T7 hàng tuần. Thưởng vào các ngày Lễ Tết trong năm. Hỗ trợ các dịp sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thai sản... Tham gia các chương trình Team building, du lịch...hàng năm. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN..... ngay sau khi kết thúc 02 tháng thử việc. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động., Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển doanh số của các cửa hàng trong khu vực phụ trách thông qua việc duy trì, củng cố mối quan hệ, phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

Tiếp nhận, thực hiện công việc mà bộ phận kinh doanh giao theo sự chỉ đạo trực tiếp từ Ban Tổng Giám đốc.

Phát triển thêm khách hàng mới.

Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo sự tin tưởng của khách hàng với Công ty.

Thực hiện đúng và đủ chương trình khuyến mãi của Công ty đưa ra cho khách hàng.

Cập nhật chính xác và thường xuyên báo cáo những thông tin về đối thủ cạnh tranh (giá cả, chương trình khuyến mãi, các dịch vụ hậu mãi khác...).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sức khỏe tốt, có xe máy. Có thể đi tuyến, đi tỉnh (có xe công ty đưa đón)

Ưu tiên kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành tiêu dùng/ thời trang thể thao/ giày dép thể thao hoặc đã làm trong lĩnh vực phân phối nhà tiêu dùng.

Thành thạo tin học văn phòng.

Có hiểu biết ít nhất 1 môn thể thao

Trung thực, nhiệt tình, tự tin giao tiếp với đối tác, khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: Trên 12 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC

