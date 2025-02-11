Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THÉP THẾ ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 8, P.815 Toà Nhà Paragon, Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q.7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng mới

Chăm sóc khách hàng cũ.

Cập nhật thông tin đơn hàng cho các phòng ban liên quanà lập hồ sơ bán hàng

Theo dõi quá trình giao nhận hàng hóa, tiến độ thanh toán phía khách hàng. Hỗ trợ bàn giao chứng từ, hóa đơn tới khách hàng khi cần thiết

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt Tiếng Trung (bắt buộc)

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế hoặc các ngành có liên quan

Có khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng.

Kinh nghiệm: trên 01 năm

Tại CÔNG TY TNHH THÉP THẾ ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia các loại BHXH theo quy định

Du lịch hàng năm

Lương cứng+ Bonus + Thưởng hấp dẫn

Chế độ thăng lương hàng năm

Cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÉP THẾ ANH

