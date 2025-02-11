Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THÉP THẾ ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THÉP THẾ ANH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Lầu 8, P.815 Toà Nhà Paragon, Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q.7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng mới
Chăm sóc khách hàng cũ.
Cập nhật thông tin đơn hàng cho các phòng ban liên quanà lập hồ sơ bán hàng
Theo dõi quá trình giao nhận hàng hóa, tiến độ thanh toán phía khách hàng. Hỗ trợ bàn giao chứng từ, hóa đơn tới khách hàng khi cần thiết
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt Tiếng Trung (bắt buộc)
Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế hoặc các ngành có liên quan
Có khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng.
Kinh nghiệm: trên 01 năm
Tại CÔNG TY TNHH THÉP THẾ ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia các loại BHXH theo quy định
Du lịch hàng năm
Lương cứng+ Bonus + Thưởng hấp dẫn
Chế độ thăng lương hàng năm
Cơ hội thăng tiến cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÉP THẾ ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
