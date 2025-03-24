Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐÀO GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐÀO GIA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Liên Phường, Quận 9, Quận 9
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Giữ và phát triển những khách hàng hiện tại.
Phối hợp với bộ phận kỹ thuật nhằm cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.
Tư vấn, đồng hành cùng khách hàng để tạo ra trải nghiệm tốt nhất.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tự tin, nhiệt tình, vui vẻ hòa đồng.
Biết sử dụng mạng xã hội, máy tính, các công cụ bán hàng, SEO, ADs...
Có kiến thức về kỹ thuật, sản phẩm liên quan đến ô tô
Ăn nói lưu loát, không nói ngọng
Chịu được áp lực doanh số, KPI
Có tư duy hướng khách hàng, chăm sóc khách hàng tốt.
