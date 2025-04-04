Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NHẬT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NHẬT NAM
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NHẬT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 310 Đ. Liên Phường, Phước Long B, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực xây dựng, tập trung vào bán lẻ vật liệu xây dựng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Thực hiện báo giá, đàm phán và chốt đơn hàng.
Theo dõi quá trình giao hàng và thanh toán, đảm bảo khách hàng hài lòng.
Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để phục vụ cho công tác lập kế hoạch kinh doanh.
Báo cáo doanh số bán hàng và các hoạt động kinh doanh định kỳ cho quản lý.
Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình và ham học hỏi.
Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có phương tiện đi lại và sẵn sàng đi công tác.
Có kiến thức cơ bản về vật liệu xây dựng là một lợi thế.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Quyền Lợi

Lương, thưởng cạnh tranh, hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của công ty.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NHẬT NAM

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NHẬT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 310 Đường Liên Phường, phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức

