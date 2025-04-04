Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà 179 Lý Chính Thắng - Võ Thị Sáu - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Giới thiệu, chia sẻ mô hình nghỉ dưỡng của Công ty tới khách hàng tại các buổi sự kiện.

Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau sự kiện; thúc đẩy khách hàng đưa ra quyết định và hỗ trợ khách hàng kí kết hợp đồng.

Chăm sóc nguồn khách hàng tiềm năng theo data Công ty phân bổ và khai thác thêm các nguồn khách hàng tiềm năng khác.

Thực hiện các bước chăm sóc khách hàng sau bán hàng và giải đáp các thắc mắc nếu có.

Xây dựng mối quan hệ và giữ kết nối với các khách hàng hiện hữu.

Làm việc và tổ chức các sự kiện trực tiếp tại văn phòng Công ty, tổ chức các sự kiện khác tại các tỉnh thành theo kế hoạch của Ban Lãnh Đạo.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn bán hàng

Nam/Nữ, Tuổi từ 20 đến 35, tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Giọng nói dễ nghe/ Diện mạo ưa nhìn/ Tác phong chuyên nghiệp

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, không ngại thử thách, có mong muốn và khao khát gia tăng thu nhập.

Năng động, tự tin, thích giao tiếp làm việc với con người, đặc biệt làm việc với khách hàng cao cấp.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Time Share, Bất động sản, Bảo hiểm, Tài chính/ ngân hàng, ... là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 6 - 8 Triệu + thưởng hoa hồng theo doanh số. Thu nhập 10 - 30 Triệu/Tháng

Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng năm, thưởng khi hoàn thành dự án, thưởng nóng...

12 ngày phép năm và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.

Đóng Bảo hiểm đầy đủ theo Luật Lao động.

Chế độ và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp, văn phòng hiện đại.

Thời gian nghỉ ngơi: Bộ phận linh động tự sắp xếp thời gian nghỉ giữa ca để đảm bảo tiến độ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin