Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MINH LONG I - GỐM SỨ MINH LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MINH LONG I - GỐM SỨ MINH LONG
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
CÔNG TY TNHH MINH LONG I - GỐM SỨ MINH LONG

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MINH LONG I - GỐM SỨ MINH LONG

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 87 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Hải Châu ...và 1 địa điểm khác, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện cam kết chỉ tiêu doanh số được giao.
Phối hợp với đại lý để quảng bá, chào bán các sản phẩm đến khách hàng, tìm kiếm, khai thác khách hàng trong khu vực được phân công, tiếp cận và tư vấn khách hàng B2B.
Triển khai và theo dõi tiến độ đơn hàng B2B, Horeca.
Thực hiện chăm sóc hậu mãi và phát triển mối quan hệ của công ty với khách hàng
Giám sát hoạt động của đại lý, đánh giá định kỳ, phát triển năng lực hoặc thanh lý đại lý
Đảm bảo tuân thủ của đại lý: trưng bày, phần mềm, dịch vụ khách hàng, chính sách giá,...
Báo cáo tiến độ hoàn thành công việc và doanh số định kỳ theo quy định

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lĩnh vực bán hàng đặc biệt ngành tiêu dùng kênh B2B/Horeca .
Ngoại hình ưa nhìn, thân hình cân đối, tác phong chuyên nghiệp, nhanh nhẹn.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, thương thảo hợp đồng tốt.
Kỹ năng trình bày, báo cáo.
Có thể đi làm ngay, làm nhân viên chính thức.

Tại CÔNG TY TNHH MINH LONG I - GỐM SỨ MINH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập dao động từ 10 - 15 triệu/ tháng (gồm Lương cơ bản + phụ cấp + Thưởng hiệu quả công việc KPIs).
Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo quy định.
Nghỉ phép năm: 12 ngày/năm.
Phụ cấp cơm, chính sách mua hàng ưu đãi; sinh nhật, thâm niêm.
Thưởng lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh hằng năm của Công ty.
Tham gia vào các khóa học đào tạo của công ty.
Thời gian làm việc: 8h-17h, Thứ 2 – Thứ 6 hoặc theo yêu cầu công việc.
Khu vực tuyển dụng: TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINH LONG I - GỐM SỨ MINH LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MINH LONG I - GỐM SỨ MINH LONG

CÔNG TY TNHH MINH LONG I - GỐM SỨ MINH LONG

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 333 Khu phố Hưng Lộc, Phường Hưng Định, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job344999
