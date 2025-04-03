Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MINH LONG I - GỐM SỨ MINH LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 87 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Hải Châu ...và 1 địa điểm khác, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện cam kết chỉ tiêu doanh số được giao.

Phối hợp với đại lý để quảng bá, chào bán các sản phẩm đến khách hàng, tìm kiếm, khai thác khách hàng trong khu vực được phân công, tiếp cận và tư vấn khách hàng B2B.

Triển khai và theo dõi tiến độ đơn hàng B2B, Horeca.

Thực hiện chăm sóc hậu mãi và phát triển mối quan hệ của công ty với khách hàng

Giám sát hoạt động của đại lý, đánh giá định kỳ, phát triển năng lực hoặc thanh lý đại lý

Đảm bảo tuân thủ của đại lý: trưng bày, phần mềm, dịch vụ khách hàng, chính sách giá,...

Báo cáo tiến độ hoàn thành công việc và doanh số định kỳ theo quy định

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lĩnh vực bán hàng đặc biệt ngành tiêu dùng kênh B2B/Horeca .

Ngoại hình ưa nhìn, thân hình cân đối, tác phong chuyên nghiệp, nhanh nhẹn.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, thương thảo hợp đồng tốt.

Kỹ năng trình bày, báo cáo.

Có thể đi làm ngay, làm nhân viên chính thức.

Tại CÔNG TY TNHH MINH LONG I - GỐM SỨ MINH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập dao động từ 10 - 15 triệu/ tháng (gồm Lương cơ bản + phụ cấp + Thưởng hiệu quả công việc KPIs).

Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo quy định.

Nghỉ phép năm: 12 ngày/năm.

Phụ cấp cơm, chính sách mua hàng ưu đãi; sinh nhật, thâm niêm.

Thưởng lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh hằng năm của Công ty.

Tham gia vào các khóa học đào tạo của công ty.

Thời gian làm việc: 8h-17h, Thứ 2 – Thứ 6 hoặc theo yêu cầu công việc.

Khu vực tuyển dụng: TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINH LONG I - GỐM SỨ MINH LONG

