Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHUYÊN VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 232/6 Cộng Hòa Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Lên kế hoạch và theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh theo tháng/quý/năm: xây dựng chương trình khuyến mãi, kế hoạch bán hàng, ….

Nghiên cứu, thu thập và phân tích thông tin thị trường, nhu cầu khách hàng.

Đảm bảo công tác chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng.

Duy trì, phát triển mạng lưới khách hàng hiện tại, thúc đẩy và mở rộng thị trường, kênh bán hàng mới.

Phụ trách kết nối, trao đổi và phối hợp cùng hãng/nhà cung cấp để xây dựng, triển khai các kế hoạch bán hàng.

Phối hợp làm việc cùng các bộ phận khác trong công ty cùng thực hiện các chỉ đạo khác từ BGĐ

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, điện tử viễn thông, tin học

Độ tuổi từ 25 – 50 tuổi

Kinh nghiệm KD : 01 năm. Ưu tiên đã có kinh nghiệm sales trong ngành thiết bị điện tử truyền thông, lĩnh vực điện nhẹ ELV (CCTV, Access control, Video Intercom, PA,Carparking …)

Phân phối các sản Phẩm Điện nhẹ : Suprema , CMITECH , HiKvision , Optex, Klocker , AI - VMS

Tiếng Anh - Tốt là lợi thế

Thành thạo tin học văn phòng: Outlook, Word, Excel, Power point.

Thành thạo kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.

Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh.

Tự tin, quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao;

Có khả năng làm việc dưới áp lực lớn;

Trung thực và cẩn thận trong công việc, có nguyện vọng làm việc lâu dài tại công ty, chủ động, tinh thần trách nghiệm cao trong công việc.

Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu các góp ý phản hồi,

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHUYÊN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (Sáng 8:00 – 12:00; Chiều 13:30 – 17:30)

Thu nhập: 8.000.000 – 30.000.000đ (thỏa thuận theo năng lực)

Chế độ thưởng quý dựa vào kết quả kinh doanh

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Được đào tạo, có cơ hội nâng cao kiến thức về sản phẩm và kỹ năng nghề nghiệp.

Cơ hội tiếp nhận các vị trí Quản lý từ trưởng nhóm trở lên

Được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của công ty:

Được đóng BHXH ngay sau khi kí HĐLĐ chính thức.

Thưởng các dịp Lễ tết, du lịch trong và ngoài nước.

Được công ty cung cấp trang thiết bị và các công cụ làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHUYÊN VIỆT

