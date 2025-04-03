Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AA VIỆT NAM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 100 Tô Ngọc Vân, Phường Linh Tây, Thủ Đức ...và 4 địa điểm khác, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Thực hiện các hoạt động bán hàng, tư vấn sản phẩm và chăm sóc khách hàng.
Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình khuyến mãi, quảng bá sản phẩm.
Theo dõi và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh.
Báo cáo doanh số bán hàng và các hoạt động kinh doanh định kỳ.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Tinh thần trách nhiệm và cầu tiến.
Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có phương tiện đi lại.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng và sản phẩm.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 67/32 A1 LÊ THỊ HOA, KHU PHỐ 3, PHƯỜNG BÌNH CHIỂU, QUẬN THỦ ĐỨC, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

