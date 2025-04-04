Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 40 đường số 62, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng cá nhân có nhu cầu thiết kế – thi công nội thất (căn hộ, biệt thự, penthouse…).

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, hỗ trợ họ trong quá trình thiết kế và hoàn thiện không gian sống.

Phối hợp với các bộ phận thiết kế và thi công để đảm bảo sản phẩm đúng tiến độ và yêu cầu khách hàng.

Chủ động đề xuất giải pháp kinh doanh, phát triển thị trường và đạt mục tiêu doanh số.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên làm kinh doanh B2C, ưu tiên nội thất, bất động sản cao cấp, vật liệu xây dựng,…

Có gu thẩm mỹ tốt, yêu thích lĩnh vực thiết kế – thi công nội thất.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán xuất sắc.

Chủ động, linh hoạt, có tinh thần chinh phục mục tiêu doanh số.

Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + hoa hồng theo doanh số, thưởng hiệu suất.

Môi trường trẻ trung, năng động, đồng nghiệp chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm.

Cơ hội phát triển không giới hạn, làm việc với khách hàng phân khúc cao cấp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES

