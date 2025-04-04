Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Hợp Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà 25T2, Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, tiếp cận khách hàng để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ.

Hỗ trợ đội chăm sóc khách hàng làm việc với khách hàng trước, trong và sau bán hàng

Báo cáo, cập nhật, thống kê dữ liệu về khách hàng.

Đảm bảo hoàn thành doanh số.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam/ Nữ . Độ tuổi từ 20–30t. (đã học xong)

Có khả năng giao tiếp tốt, tư vấn và thuyết phục khách hàng.

Có kinh nghiệm order hàng Trung Quốc là một lợi thế.

Có laptop riêng.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ.

Làm việc nhóm tốt và có khả năng thích nghi cao.

Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung cơ bản

Tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Hợp Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 5tr3-10 triệu/ tháng+hoa hồng (Thu nhập từ 10-15 triệu/ tháng)

Học việc 2 tuần, thử việc 1-2 tháng 85% lương cơ bản+full hoa hồng, trên 50% KPI tối thiểu nhận 100% lương và tuyển ngay tháng đầu.

Phụ cấp công việc tùy vị trí và doanh số 800.000-1.500.000

Môi trường năng động và thoải mái, đội ngũ nhân viên trẻ.

Được training các kỹ năng cần thiết cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Hợp Thành

