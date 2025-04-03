Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tralinks làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tralinks làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Công Ty TNHH Tralinks
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Công Ty TNHH Tralinks

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tralinks

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu đô thị Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ xuất nhập khẩu của công ty cho khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
Thực hiện các hoạt động bán hàng và chốt đơn hàng
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình xuất nhập khẩu diễn ra suôn sẻ
Theo dõi và báo cáo tình hình kinh doanh, doanh số định kỳ
Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh trong ngành xuất nhập khẩu
Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch với khách hàng

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Yêu thích kinh doanh, nhiệt huyết, cầu tiến và đam mê kiếm tiền
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và Word
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Có kiến thức cơ bản về kinh doanh, bán hàng và chăm sóc khách hàng là một lợi thế
Có hiểu biết cơ bản về lĩnh vực xuất nhập khẩu là một lợi thế
Có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật giao tiếp là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Tralinks Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng khởi điểm từ 7.000.000 - 9.000.000đ (Không ảnh hưởng bởi kết quả doanh số)
Thưởng không giới hạn, thu nhập trung bình từ 20.000.000 - 50.000.000 ++ theo năng lực và lợi nhuận
Được review tăng lương cứng theo lợi nhuận đạt được
Được đào tạo về kiến thức, kỹ năng bán dịch vụ và nghiệp vụ xuất nhập khẩu
Cơ hội thăng tiến trong ngành xuất nhập khẩu
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi: Bảo hiểm (full lương), sinh nhật, thưởng Lễ tết, lương tháng 13, du lịch, chăm sóc sức khỏe, nghỉ mát định kỳ
Được làm việc trong môi trường quốc tế (công ty liên doanh Việt - Nhật), có cơ hội tiếp xúc với đối tác nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tralinks

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tralinks

Công Ty TNHH Tralinks

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 05 đường Đống Đa - Phường 2 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Mạng xã hội

