Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tralinks làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tralinks
- Hồ Chí Minh: Khu đô thị Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ xuất nhập khẩu của công ty cho khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
Thực hiện các hoạt động bán hàng và chốt đơn hàng
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình xuất nhập khẩu diễn ra suôn sẻ
Theo dõi và báo cáo tình hình kinh doanh, doanh số định kỳ
Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh trong ngành xuất nhập khẩu
Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch với khách hàng
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích kinh doanh, nhiệt huyết, cầu tiến và đam mê kiếm tiền
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và Word
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Có kiến thức cơ bản về kinh doanh, bán hàng và chăm sóc khách hàng là một lợi thế
Có hiểu biết cơ bản về lĩnh vực xuất nhập khẩu là một lợi thế
Có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật giao tiếp là một lợi thế
Tại Công Ty TNHH Tralinks Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng không giới hạn, thu nhập trung bình từ 20.000.000 - 50.000.000 ++ theo năng lực và lợi nhuận
Được review tăng lương cứng theo lợi nhuận đạt được
Được đào tạo về kiến thức, kỹ năng bán dịch vụ và nghiệp vụ xuất nhập khẩu
Cơ hội thăng tiến trong ngành xuất nhập khẩu
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi: Bảo hiểm (full lương), sinh nhật, thưởng Lễ tết, lương tháng 13, du lịch, chăm sóc sức khỏe, nghỉ mát định kỳ
Được làm việc trong môi trường quốc tế (công ty liên doanh Việt - Nhật), có cơ hội tiếp xúc với đối tác nước ngoài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tralinks
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
