Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tralinks làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu đô thị Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực xuất nhập khẩu

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ xuất nhập khẩu của công ty cho khách hàng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại

Thực hiện các hoạt động bán hàng và chốt đơn hàng

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình xuất nhập khẩu diễn ra suôn sẻ

Theo dõi và báo cáo tình hình kinh doanh, doanh số định kỳ

Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh trong ngành xuất nhập khẩu

Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch với khách hàng

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Yêu thích kinh doanh, nhiệt huyết, cầu tiến và đam mê kiếm tiền

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và Word

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Có kiến thức cơ bản về kinh doanh, bán hàng và chăm sóc khách hàng là một lợi thế

Có hiểu biết cơ bản về lĩnh vực xuất nhập khẩu là một lợi thế

Có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật giao tiếp là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Tralinks Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng khởi điểm từ 7.000.000 - 9.000.000đ (Không ảnh hưởng bởi kết quả doanh số)

Thưởng không giới hạn, thu nhập trung bình từ 20.000.000 - 50.000.000 ++ theo năng lực và lợi nhuận

Được review tăng lương cứng theo lợi nhuận đạt được

Được đào tạo về kiến thức, kỹ năng bán dịch vụ và nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Cơ hội thăng tiến trong ngành xuất nhập khẩu

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi: Bảo hiểm (full lương), sinh nhật, thưởng Lễ tết, lương tháng 13, du lịch, chăm sóc sức khỏe, nghỉ mát định kỳ

Được làm việc trong môi trường quốc tế (công ty liên doanh Việt - Nhật), có cơ hội tiếp xúc với đối tác nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tralinks

