Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VINA NGỌC THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH VINA NGỌC THỊNH
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
CÔNG TY TNHH VINA NGỌC THỊNH

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH VINA NGỌC THỊNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 30 Đường 3C, KDC Greenlife 13C, X.Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng theo hướng dẫn của công ty.
Lập báo giá, soạn thảo hợp đồng.
Chăm sóc khách hàng.
Hỗ trợ theo dõi đơn hàng, tiếp nhận đơn hàng và hỗ trợ các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Báo cáo kế hoạch công việc và kết quả làm việc định kỳ.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Giao tiếp tốt, tư tin, năng động, lịch sự.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, có lửa kinh doanh.
Sẵn sàng đi lại, tiếp xúc khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH VINA NGỌC THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8-12 triệu thỏa thuận theo năng lực + phí đi lại.
Chế độ BHXH + BHYT
Thưởng lễ, lương tháng 13.
Thưởng trên doanh thu bán hàng mang về cho công ty theo từng quý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VINA NGỌC THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VINA NGỌC THỊNH

CÔNG TY TNHH VINA NGỌC THỊNH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

