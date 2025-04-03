Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VINA NGỌC THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 30 Đường 3C, KDC Greenlife 13C, X.Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng theo hướng dẫn của công ty.

Lập báo giá, soạn thảo hợp đồng.

Chăm sóc khách hàng.

Hỗ trợ theo dõi đơn hàng, tiếp nhận đơn hàng và hỗ trợ các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Báo cáo kế hoạch công việc và kết quả làm việc định kỳ.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Giao tiếp tốt, tư tin, năng động, lịch sự.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, có lửa kinh doanh.

Sẵn sàng đi lại, tiếp xúc khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH VINA NGỌC THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8-12 triệu thỏa thuận theo năng lực + phí đi lại.

Chế độ BHXH + BHYT

Thưởng lễ, lương tháng 13.

Thưởng trên doanh thu bán hàng mang về cho công ty theo từng quý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VINA NGỌC THỊNH

