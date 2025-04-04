Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Quận 2, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Cung cấp, tư vấn đầy đủ và chính xác thông tin sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng;
Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có và phát triển khách hàng mục tiêu;
Phát triển mối quan hệ khách hàng và kênh khách hàng mới;
Cập nhật kiến thức sản phẩm và nâng cao kỹ năng bán hàng;
Chăm sóc khách hàng theo chương trình chung của công ty;
Được hỗ trợ từ 70% - 100% chi phí Marketing.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình ưa nhìn, tác phong lịch sự, chỉn chu.
Có laptop và xe máy riêng, biết dùng Google, Facebook, Zalo.
Chưa có kinh nghiệm hoặc các bạn mới ra trường mong muốn làm BĐS sẽ được đào tạo.
Giao tiếp tốt, thân thiện, hòa đồng, có khả năng làm việc nhóm.
Chăm chỉ, chịu khó.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc tại đơn vị phân phối số 1 thị trường dự án, sản phẩm của Vinhomes và các Chủ đầu tư uy tín. Thoả sức tung hoành giữa kho hàng lớn nhất thị trường, đa dạng – tính thanh khoản cao.
Được đào tạo hoàn toàn MIỄN PHÍ ĐẶC QUYỀN CÔNG THỨC CHỐT DEAL thực chiến hấp dẫn nhất ngành môi giới.
Được hỗ trợ chi phí marketing chạy quảng cáo lên tới 70%.
Được dẫn dắt, CẦM TAY CHỈ VIỆC bởi các leaders từng ghi dấu ấn bùng nổ ở những dự án hot hit nhất thị trường.
Hoa hồng cao hấp dẫn, thưởng nóng bỏng tay NGAY khi chốt cọc.
Văn phòng HẠNG A sang xịn, cơ sở vật chất hiện đại.
KHÔNG GIỚI HẠN thu nhập và lộ trình thăng tiến rõ ràng, bài bản.
Môi trường văn hóa dẫn đầu xu hướng: LÀM GIỎI NHẤT – CHƠI CHẤT NHẤT.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE
