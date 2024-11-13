Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI OUR CITY làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Viglacera Hữu Hưng,An Khánh, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm và khai thác thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, nguồn khách hàng.

Không cần đến công ty mỗi ngày, hàng ngày di chuyển (tìm kiếm) đến các cửa hàng petshop để giới thiệu sản phẩm.

Chăm sóc và phát triển hệ thống nhà phân phối, khách hàng.

Tư vấn sản phẩm, bán hàng sỉ đến các petshop.

Thực hiện báo cáo đầy đủ theo quy định Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nhiệm Sales, yêu thích và am hiểu về thú cưng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales về mảng đồ dùng của thú cưng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc, có kĩ năng giải quyết vấn đề, khắc phục sự cố.

Có sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, năng động, tinh thần tập thể cao.

Cẩn thận, chăm chỉ, cầu tiến, trung thực, nhanh nhẹn và gắn bó lâu dài với công ty.

Quyền Lợi

Mức lương không thấp hơn 9.000.000 + hoa hồng + trợ cấp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, cở mở, cơ hội thăng tiến nghề nhiệp.

Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng thứ 13.

Cách Thức Ứng Tuyển

