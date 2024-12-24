Tuyển Nhân viên kinh doanh Nous By Sunlife làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 102C Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 12 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác và xây dựng nguồn Khách hàng tiềm năng

- Thiết kế và tư vấn các Kế hoạch tài chính phù hợp nhất với nhu cầu của từng khách hàng

- Chăm sóc Khách hàng/ Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Khách hàng nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ.

- Tham gia, hỗ trợ các buổi Hội thảo/ Sự kiện của công ty nhằm nâng cao dịch vụ/ trải nghiệm cho khách hàng hiện tại và xây dựng/ phát triển khách hàng mới/ tiềm năng

- Chú trọng xây dựng hình ảnh cá nhân là một chuyên viên tư vấn tài chính chuyên nghiệp.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (check in/out tối thiểu 2 tiếng)

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Từ 23-35 tuổi

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên.

- Không yêu cầu kinh nghiệm ( Ứng viên có các kinh nghiệm liên quan đến Kinh doanh, tư vấn, tài chính - ngân hàng, bất động sản, bảo hiểm, marketing,.. hoặc có định hướng trong ngành Bảo hiểm là 1 lợi thế).

- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục, kỹ năng sử dụng mạng xã hội trong việc bán hàng & Xây dựng thương hiệu cá nhân.

- Chủ động, có tinh thần cầu tiến, kiên trì, khả năng thích nghi và tinh thần đồng đội cao

- Yêu thích kinh doanh, chịu được áp lực công việc

- Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu

Tại Nous By Sunlife Thì Được Hưởng Những Gì

- LƯƠNG CỨNG: 12.000.000 - 18.000.000 VNĐ/THÁNG. (Tuỳ theo năng lực tiếp nhận KPI)

-NHẬN 100% LƯƠNG CỨNG NGAY TỪ THÁNG ĐÀO TẠO ĐẦU TIÊN

- HOA HỒNG: 15,5 - 25% doanh số, thưởng tháng/quý/năm

15,5 - 25%

- PHỤ CẤP CỐ ĐỊNH XĂNG XE, ĐIỆN THOẠi: 900.000 VND/tháng

- PHỤ CẤP CỐ ĐỊNH XĂNG

- Được cung cấp IPAD để phục vụ công việc

- Hỗ trợ chi phí F&B tiếp khách tại văn phòng

- Được cung cấp thẻ chăm sóc sức khoẻ PVI hằng năm cho nhân viên và người thân (quyền lợi khám chữa bệnh tại tất cả các bệnh viện trên toàn quốc)

- Môi trường trẻ, năng động, có cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý sau 6 tháng làm việc

- Được tham gia các chương trình du lịch trong và ngoài nước cùng công ty.

- Được đào tạo bộ 18 kỹ năng chuyên sâu dành người bán hàng chuyên nghiệp thế kỷ 21.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nous By Sunlife

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin