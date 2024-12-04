Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 18 Triệu

Mức lương Từ 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Hồng Hà, 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 18 Triệu

Tư vấn tài chính :

- Cung cấp và hỗ trợ các giải pháp tài chính chuyên nghiệp cho khách hàng

- Tìm kiếm, mở rộng và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng

- Trực tiếp tạo ra doanh số bán hàng và đóng góp vào kết quả chung của công ty để đạt được mục tiêu doanh số đã định trước

Dịch vụ khách hàng :

- Hỗ trợ khách hàng làm dịch vụ tại văn phòng, mang đến cho khách hàng sự thuận tiện và trải nghiệm cao cấp nhất

- Xây dựng và duy trì các mối quan hệ với khách hàng và đội ngũ đồng nghiệp để cung cấp các dịch vụ và giải pháp tài chỉnh kịp thời cho khách hàng

- Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết một cách chính xác nhất để đảm bảo quyền lợi của khách hàng theo đúng quy định của công ty và quy định của pháp luật

Xây dựng thương hiệu :

- Chú trọng xây dựng thương hiệu cá nhân, thương hiệu công ty trên tất cả các kênh mạng xã hội một cách chuyên nghiệp

Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ / ĐH . Từ 22 tuổi trở lên.

- Có kinh nghiệm sale trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, quỹ đầu tư, bất động sản, giải pháp giáo dục,... là lợi thế lớn

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

- Có kỹ năng sử dụng MXH trong việc bán hàng & Xây dưng thương hiệu cá nhân.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cố định: 18.000.000 - 33.000.000 vnđ/tháng.

- Hoa hồng tháng từ 15,5 - 25,5% doanh số, THƯỞNG tháng/quý/năm.

- Phụ cấp cố định: 1.800.000 VNĐ/tháng.

- Hỗ trợ thu nhập trong 2 tuần đào tạo: 3.000.000 VNĐ.

- Được cung cấp thẻ chăm sóc sức khoẻ hàng năm (Quyền lợi khám chữa bệnh, nằm viện tại tất cả các bệnh viện trên toàn quốc).

- Được tham gia các khoá đào tao chuyên nghiệp và bài bản từ các quản lý cấp cao.

- Có cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý sau 09 tháng

- Được làm việc tại môi trường văn phòng hiện đại, sáng tạo, khơi gợi nguồn cảm hứng.

- Cung cấp IPAD để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

