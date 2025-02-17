Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Khách Sạn Nhà Hàng Tuấn Anh làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu

- Là công ty chuyên sản xuất chăn, ga, gối, đệm: đệm mút, lò xo, PE, foam,... và các loại bán thành phẩm: bông, PE...

- Tìm kiếm và khai thác khách hàng, đại lý mới

- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm của công ty

- Chăm sóc các đại lý, khách hàng tại khu vực mình quản lý

- Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh như: đàm phán, thương lượng, thuyết phục khách hàng...

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Yêu cầu có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm kinh doanh thị trường- công ty đã có lộ trình đào tạo, hỗ trợ trong thời gian học việc.

- Có thể đi công tác (Công ty có hỗ trợ phương tiện và chi phí đi lại)

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chịu được áp lực công việc

Tại Công Ty TNHH Khách Sạn Nhà Hàng Tuấn Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Bảo hiểm xã hội, Khám sức khỏe định kỳ, Team building, Du lịch hàng năm, Phụ cấp thâm niên, Thưởng tháng 13, Thưởng hiệu quả làm việc

