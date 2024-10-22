Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Nhà Quốc Gia (NATIONAL HOUSING ORGANIZATION JSC) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Gem Park - 2A Hồng Bàng, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

N.H.O chuẩn bị mở bán dự án Gem Park ở Tp. Hải Phòng, vì vậy chúng tôi đang tìm kiếm 06 Nhân viên Kinh doanh để gia nhập đội ngũ bán hàng của Công ty.

Gem Park

06 Nhân viên Kinh doanh

Mô tả công việc:

Tiếp nhận và chăm sóc khách hàng theo sự phân công của Quản lý; Tìm kiếm cơ hội bán hàng mới, mở rộng mối quan hệ khách hàng tiềm năng; Xây dựng, chăm sóc và duy trì mối quan hệ vững chắc với khách hàng; Tư vấn thông tin, hỗ trợ khách hàng tham gia các sự kiện Công ty tổ chức; Phối hợp với team cùng thực hiện các chỉ tiêu chung; Các yêu cầu công việc khác được phân công từ quản lý trực tiếp, ban giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học; Độ tuổi: từ 24 – 30; Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm tại vị trí tương đương trong lĩnh vực bất động sản; Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt; Nhiệt huyết, năng động, yêu thích công việc tiếp xúc với nhiều khách hàng.

Tại Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Nhà Quốc Gia (NATIONAL HOUSING ORGANIZATION JSC) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (8-10 triệu, thỏa thuận theo năng lực) và hoa hồng hấp dẫn. Các chế độ BHXH, BHYT,... theo chính sách của nhà nước. Môi trường làm việc quốc tế, thân thiện Đào tạo trong công việc và phát triển kỹ năng mềm Lương thưởng tháng 13, lễ, tết,... Team building, company trip hàng năm. Xét duyệt tăng lương, thăng cấp, đánh giá hiệu suất công việc hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Nhà Quốc Gia (NATIONAL HOUSING ORGANIZATION JSC)

