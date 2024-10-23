Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯỜNG KHUÊ làm việc tại Hải Dương thu nhập Đến 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯỜNG KHUÊ
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯỜNG KHUÊ

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯỜNG KHUÊ

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương:

- Hải Dương

- Vĩnh Phúc

- Bắc Ninh ...và 8 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Phát triển thị trường và phát triển sản phẩm tại tỉnh/thành được phân công tại khu vực ứng viên
Xây dựng mối quan hệ tốt và chăm sóc tốt khách hàng ở tỉnh/thành được phân công.
Triển khai đầy đủ và có hiệu quả các chương trình, chính sách, thông tin sản phẩm... từ công ty đến các khách hàng.
Hoàn thành nhiệm vụ về chỉ tiêu doanh số, độ bao phủ thị trường, thu thập thông tin thị trường.
Thực hiện báo cáo doanh số, tình hình kinh doanh, thông tin thị trường hàng tuần, quý.
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi tại buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan khác như: kinh tế, hóa học, công nghệ sinh học, y tế dự phòng, kỹ thuật y sinh ..... Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh - bán hàng. Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thương lượng tốt, khả năng làm việc độc lập. Có tinh thần trách nhiệm cao, siêng năng, trung thực, ham học hỏi và nhiệt tình trong công việc. Có sức khỏe tốt và chấp nhận đi công tác trong các địa bàn quản lý.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan khác như: kinh tế, hóa học, công nghệ sinh học, y tế dự phòng, kỹ thuật y sinh .....
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh - bán hàng.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thương lượng tốt, khả năng làm việc độc lập.
Có tinh thần trách nhiệm cao, siêng năng, trung thực, ham học hỏi và nhiệt tình trong công việc.
Có sức khỏe tốt và chấp nhận đi công tác trong các địa bàn quản lý.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯỜNG KHUÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản đến 15 triệu + Thưởng doanh số hàng quý => Upto 30 Triệu/Tháng
Thưởng Lễ / Tết, lương tháng 13 ....
Công tác phí.
Các hoạt động Team building hàng năm.
Cơ hội tham quan du lịch trong nước và ngoài nước.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn, nghỉ phép năm theo quy định.
Xét tăng lương hàng năm theo năng lực.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và nhiều cơ hội phát triển thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯỜNG KHUÊ

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯỜNG KHUÊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯỜNG KHUÊ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 33 Lê Lai, Quận Hải Châu. TP Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

