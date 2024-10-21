Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Yến Sào Hoàng Yến làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 391 Cát Bi, Phường Thành Tô, Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch và trực tiếp thực hiện các hoạt động bán hàng và các hoạt động liên quan để đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

- Tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường với hệ thống sản phẩm yến sào Hoàng Yến.

- Đưa ra kế hoạch kinh doanh phù hợp, thúc đẩy doanh số bán hàng hệ thống, ...

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm.

- Nhanh nhẹn, trung thực có kỹ năng giao tiếp tốt.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Có khả năng chịu áp lực công việc, ...

- Có thể đi công tác

Tại Công Ty Cổ Phần Yến Sào Hoàng Yến Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn theo năng lực bao gồm lương + phụ cấp + thưởng doanh số (Thu nhập trung bình 8 - 15 triệu)

- Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện kinh doanh chuyên nghiệp.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp,...

- Được đóng BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Yến Sào Hoàng Yến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.