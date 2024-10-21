Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Yến Sào Hoàng Yến làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Yến Sào Hoàng Yến làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Yến Sào Hoàng Yến
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công Ty Cổ Phần Yến Sào Hoàng Yến

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Yến Sào Hoàng Yến

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 391 Cát Bi, Phường Thành Tô, Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch và trực tiếp thực hiện các hoạt động bán hàng và các hoạt động liên quan để đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
- Tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường với hệ thống sản phẩm yến sào Hoàng Yến.
- Đưa ra kế hoạch kinh doanh phù hợp, thúc đẩy doanh số bán hàng hệ thống, ...
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm.
- Nhanh nhẹn, trung thực có kỹ năng giao tiếp tốt.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Có khả năng chịu áp lực công việc, ...
- Có thể đi công tác

Tại Công Ty Cổ Phần Yến Sào Hoàng Yến Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn theo năng lực bao gồm lương + phụ cấp + thưởng doanh số (Thu nhập trung bình 8 - 15 triệu)
- Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện kinh doanh chuyên nghiệp.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp,...
- Được đóng BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Yến Sào Hoàng Yến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Yến Sào Hoàng Yến

Công Ty Cổ Phần Yến Sào Hoàng Yến

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 16C/119 Trung Hành Đằng Lâm Hải An Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

