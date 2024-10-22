Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: tiNiWorld Lotte Cần Thơ, Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xử lý sự cố và sửa chữa các thiết bị hư hỏng Cài đặt, sửa chữa, hoặc thay thế hệ thống dây điện, ổ cắm, hộp công tắc điện, ống dẫn, hệ thống cấp điện feeder, bóng đèn, và các thiết bị điện khác Kiểm tra hệ thống điện (bao gồm hệ thống phân phối điện) Lắp đặt mạch điện (bảng điện, ống dẫn, các thiết bị bảo vệ, công tắc) Khắc phục sự cố khi bị mất điện và thay thế các thiết bị điện Thực hiện các chương trình phòng ngừa và bảo trì, và lưu giữ hồ sơ bảo trì Lắp đặt, sửa chữa và bảo trì bồn rửa, bồn tắm, nhà vệ sinh và bẫy dầu mỡ Thực hiện công tác bảo trì theo lịch trình trên các hệ thống đường ống dẫn nước Giám sát các công việc thực hiện bởi nhà thầu thi công defects tại các trung tâm, cửa hàng Chuẩn bị đơn đặt hàng vật tư Thực hiện các báo cáo hàng ngày và lưu trữ, kết nối xử lý công việc các bạn của hàng, trung tâm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng nghề hoặc tương đương trở lên Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc kỹ thuật điện, dịch vụ M&E và bảo trì Kinh nghiệm làm bảo trì, kiểm tra sự cố và nâng cấp các trang thiết bị Kỹ năng khắc phục sự cố và giải quyết vấn đề, khắc phục sửa chữa hư hỏng Có khả năng làm việc với các bộ phận liên quan khác, chịu được áp lực, khối lượng công việc cần giải quyết trong thời gian ngắn Sẵn sàng làm việc ngoài giờ nếu có yêu cầu của cấp trên hoặc khi cần thiết

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Part time: 60k/giờ làm việc + Phụ cấp gửi xe Có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ Làm việc ca linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI

