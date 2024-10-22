Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: tiNiWorld Lotte Cần Thơ, Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xử lý sự cố và sửa chữa các thiết bị hư hỏng Cài đặt, sửa chữa, hoặc thay thế hệ thống dây điện, ổ cắm, hộp công tắc điện, ống dẫn, hệ thống cấp điện feeder, bóng đèn, và các thiết bị điện khác Kiểm tra hệ thống điện (bao gồm hệ thống phân phối điện) Lắp đặt mạch điện (bảng điện, ống dẫn, các thiết bị bảo vệ, công tắc) Khắc phục sự cố khi bị mất điện và thay thế các thiết bị điện Thực hiện các chương trình phòng ngừa và bảo trì, và lưu giữ hồ sơ bảo trì Lắp đặt, sửa chữa và bảo trì bồn rửa, bồn tắm, nhà vệ sinh và bẫy dầu mỡ Thực hiện công tác bảo trì theo lịch trình trên các hệ thống đường ống dẫn nước Giám sát các công việc thực hiện bởi nhà thầu thi công defects tại các trung tâm, cửa hàng Chuẩn bị đơn đặt hàng vật tư Thực hiện các báo cáo hàng ngày và lưu trữ, kết nối xử lý công việc các bạn của hàng, trung tâm
Xử lý sự cố và sửa chữa các thiết bị hư hỏng
Cài đặt, sửa chữa, hoặc thay thế hệ thống dây điện, ổ cắm, hộp công tắc điện, ống dẫn, hệ thống cấp điện feeder, bóng đèn, và các thiết bị điện khác
Kiểm tra hệ thống điện (bao gồm hệ thống phân phối điện)
Lắp đặt mạch điện (bảng điện, ống dẫn, các thiết bị bảo vệ, công tắc)
Khắc phục sự cố khi bị mất điện và thay thế các thiết bị điện
Thực hiện các chương trình phòng ngừa và bảo trì, và lưu giữ hồ sơ bảo trì
Lắp đặt, sửa chữa và bảo trì bồn rửa, bồn tắm, nhà vệ sinh và bẫy dầu mỡ
Thực hiện công tác bảo trì theo lịch trình trên các hệ thống đường ống dẫn nước
Giám sát các công việc thực hiện bởi nhà thầu thi công defects tại các trung tâm, cửa hàng
Chuẩn bị đơn đặt hàng vật tư
Thực hiện các báo cáo hàng ngày và lưu trữ, kết nối xử lý công việc các bạn của hàng, trung tâm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng nghề hoặc tương đương trở lên Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc kỹ thuật điện, dịch vụ M&E và bảo trì Kinh nghiệm làm bảo trì, kiểm tra sự cố và nâng cấp các trang thiết bị Kỹ năng khắc phục sự cố và giải quyết vấn đề, khắc phục sửa chữa hư hỏng Có khả năng làm việc với các bộ phận liên quan khác, chịu được áp lực, khối lượng công việc cần giải quyết trong thời gian ngắn Sẵn sàng làm việc ngoài giờ nếu có yêu cầu của cấp trên hoặc khi cần thiết
Tốt nghiệp Cao đẳng nghề hoặc tương đương trở lên
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc kỹ thuật điện, dịch vụ M&E và bảo trì
Kinh nghiệm làm bảo trì, kiểm tra sự cố và nâng cấp các trang thiết bị
Kỹ năng khắc phục sự cố và giải quyết vấn đề, khắc phục sửa chữa hư hỏng
Có khả năng làm việc với các bộ phận liên quan khác, chịu được áp lực, khối lượng công việc cần giải quyết trong thời gian ngắn
Sẵn sàng làm việc ngoài giờ nếu có yêu cầu của cấp trên hoặc khi cần thiết

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Part time: 60k/giờ làm việc + Phụ cấp gửi xe Có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ Làm việc ca linh hoạt
Lương Part time: 60k/giờ làm việc + Phụ cấp gửi xe
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ
Làm việc ca linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Samco, Số 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-bao-tri-thu-nhap-thoa-thuan-ban-thoi-gian-tai-can-tho-job219298
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Jaspal Company Limited
Tuyển Product Marketing Jaspal Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD
Jaspal Company Limited
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Cần Thơ Còn 21 ngày để ứng tuyển 600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Tuyển Trưởng ca TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Hạn nộp: 18/09/2025
Cần Thơ Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Tuyển Area sales manager CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập 40 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Cần Thơ Hồ Chí Minh An Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập 9 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Hạn nộp: 20/09/2025
Cần Thơ Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Hạn nộp: 30/09/2025
An Giang Bạc Liêu Cần Thơ Đồng Tháp Tiền Giang Vĩnh Long Hậu Giang Bến Tre Sóc Trăng Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BMC Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần BMC Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BMC Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Long An Cần Thơ Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 245 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 234 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Cần Thơ Còn 106 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng nhân sự BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ S.I.S CẦN THƠ - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT CƯỜNG làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ S.I.S CẦN THƠ - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT CƯỜNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần KingAzone
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN NAM-CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN NAM-CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty Mediastep Software Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty Mediastep Software Vietnam
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY TNHH THÉP TÂY ĐÔ làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THÉP TÂY ĐÔ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Cần Thơ CÔNG TY TNHH ATW BIOTECH
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
10 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Flamingo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Flamingo
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
17 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển QA Executive thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY TNHH RENTOKIL INITIAL (VIỆT NAM)
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế Toán Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Cần Thơ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Và Bán Lẻ Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Và Bán Lẻ Quốc Tế
8 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH TAISHO VIỆT NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH TAISHO VIỆT NAM
8 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Anpha làm việc tại Cần Thơ thu nhập 12 - 25 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Anpha
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
17 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
10 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực Tập Sinh Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Cần Thơ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẤT PHƯƠNG NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Công ty TNHH UNIQ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Công ty TNHH đầu tư phát triển trang thiết bị y tế làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH đầu tư phát triển trang thiết bị y tế
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 7 - 25 Triệu Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam)
7 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STYL SOLUTIONS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STYL SOLUTIONS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
10 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên Viên Sale thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Cần Thơ CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH ICAR Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH ICAR Việt Nam
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Cộng Tác Viên thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Đà Nẵng Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật IT Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sale B2B thu nhập 6 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM
6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Cần Thơ Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm