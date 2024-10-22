Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI
- Cần Thơ: tiNiWorld Lotte Cần Thơ, Ninh Kiều
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận
Xử lý sự cố và sửa chữa các thiết bị hư hỏng
Cài đặt, sửa chữa, hoặc thay thế hệ thống dây điện, ổ cắm, hộp công tắc điện, ống dẫn, hệ thống cấp điện feeder, bóng đèn, và các thiết bị điện khác
Kiểm tra hệ thống điện (bao gồm hệ thống phân phối điện)
Lắp đặt mạch điện (bảng điện, ống dẫn, các thiết bị bảo vệ, công tắc)
Khắc phục sự cố khi bị mất điện và thay thế các thiết bị điện
Thực hiện các chương trình phòng ngừa và bảo trì, và lưu giữ hồ sơ bảo trì
Lắp đặt, sửa chữa và bảo trì bồn rửa, bồn tắm, nhà vệ sinh và bẫy dầu mỡ
Thực hiện công tác bảo trì theo lịch trình trên các hệ thống đường ống dẫn nước
Giám sát các công việc thực hiện bởi nhà thầu thi công defects tại các trung tâm, cửa hàng
Chuẩn bị đơn đặt hàng vật tư
Thực hiện các báo cáo hàng ngày và lưu trữ, kết nối xử lý công việc các bạn của hàng, trung tâm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng nghề hoặc tương đương trở lên
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc kỹ thuật điện, dịch vụ M&E và bảo trì
Kinh nghiệm làm bảo trì, kiểm tra sự cố và nâng cấp các trang thiết bị
Kỹ năng khắc phục sự cố và giải quyết vấn đề, khắc phục sửa chữa hư hỏng
Có khả năng làm việc với các bộ phận liên quan khác, chịu được áp lực, khối lượng công việc cần giải quyết trong thời gian ngắn
Sẵn sàng làm việc ngoài giờ nếu có yêu cầu của cấp trên hoặc khi cần thiết
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương Part time: 60k/giờ làm việc + Phụ cấp gửi xe
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ
Làm việc ca linh hoạt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
