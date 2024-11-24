Tuyển Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 9 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company

Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Tại Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company

Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Tòa nhà Diamond Crown, KĐTM Ngã Năm sân bay Cát Bi, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Với Mức Lương Từ 9 Triệu

- Thực hiện các công việc trực vận hành, bảo trì hệ thống kỹ thuật tòa nhà. Hỗ trợ các khách hàng, cư dân, xử lý các sự cố.
- Thực hiện kiểm tra và theo dõi hoạt động hệ thống thiết bị kỹ thuật phục vụ công việc hàng ngày theo đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ đầy đủ, rõ ràng chi tiết.
- Triển khai các kế hoạch, công việc được phân công trong ca trực của Trưởng ca, bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc hoàn thành.
- Tham gia đầy đủ các khóa học, các trương trình đào tạo nghề, đào tạo kỹ năng của bộ phận và của công ty tổ chức.
- Ghi chép các thông số vận hành, xử lý sự cố, chỉ số tiêu hao năng lượng của hệ thống một cách đầy đủ, chính xác, phân tích các bất thường nếu có.
- Chốt số công tơ điện, nước hàng tháng ở các khu vực, các đơn vị thuê, các căn hộ.

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trình độ Trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực Điện lạnh, Điện, Điện tử...
- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong vị trí tương tự.
- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong các tòa nhà chung cư, khách sạn 4-5 sao hoặc chung cư cao cấp.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, chăm chỉ, trách nhiệm
- Có khả năng làm việc theo nhóm, độc lập

Tại Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính:
- Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc...;
- Lương tháng 13 bằng từ 1-5 tháng lương thỏa thuận.
Thưởng:
- Thưởng định kỳ theo kết quả kinh doanh chung của Tập đoàn theo quý và theo năm;
- Thưởng đột xuất theo chương trình chung của Tập đoàn;
- Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
Chế độ đãi ngộ khác:
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, chế độ Khám sức khỏe định kỳ...;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi động viên cho bản thân và người thân theo quy định chung của Tập đoàn như Chế độ thăm hỏi; Mừng các ngày lễ trong năm; Mừng ngày thành lập Tập đoàn; Hiếu - hỉ...;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi nâng cao (dành cho cấp quản lý) như: Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân; Chăm sóc sức khỏe (tập thể thao, tập gym...); Hỗ trợ đi lại; Hỗ trợ mua sắm và sử dụng dịch vụ ưu đãi;
- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company

Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà DOJI, số 5 Lê Duẩn, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

