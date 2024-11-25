Tuyển Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX

Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Tại CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1466 Võ Văn Kiệt, Phường 3, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Quản lý vận hành hệ thống điện, nước, hệ thống máy lạnh, máy phát điện dự phòng, hệ thống tủ đông, tủ mát và các thiết bị kỹ thuật khác trong toàn Trung tâm.
- Tham mưu, đề xuất các biện pháp sửa chữa thay thế, cải tiến thiết bị khi cần thiết nhằm đảm bảo phục vụ tốt, kịp thời cho hoạt động của công ty.
- Kiểm tra lắp đặt, nghiệm thu các thiết bị mới.
- Nghiên cứu đề xuất các biện pháp tiết kiệm điện, nước.
- Hỗ trợ vận hành hệ thống điện, ánh sáng cho các sự kiện tại Trung tâm.
- Giải quyết kịp thời các sự cố phát sinh liên quan đến hệ thống điện, nước và các thiết bị kỹ thuật đảm bảo cho hoạt động kinh doanh và làm việc của công ty.
- Chịu trách nhiệm ngắt nguồn điện khi phát sinh sự cố chập cháy đảm bảo an toàn PCCC.
- Theo dõi kiểm tra hệ thống bảo dưỡng định kỳ.
- Thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo phòng Hành chính Nhân sự và Tổ trưởng kỹ thuật.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn nghiệp vụ: Trung cấp
Tin học: tối thiểu Chứng chỉ A Tin học văn phòng
Ngoại ngữ: tối thiểu Chứng chỉ A Anh văn hoặc tương đương.
Kinh nghiệm: tối thiểu 06 tháng
Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
Có sức khỏe tốt.

Tại CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX Thì Được Hưởng Những Gì

- Xét nâng lương chế độ theo niên hạn.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNNN,... theo quy định.
- Chế độ nghỉ mát hàng năm.
- Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 9-11 Phan Chu Trinh, Phường Bến Thành, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

