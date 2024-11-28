Tuyển Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Công ty Cổ phần Care vn làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Care vn
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công ty Cổ phần Care vn

Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Care vn

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

-Thực hiện việc kiểm tra định kỳ các khách hàng được giao. Đảm bảo hệ thống máy pha hóa chất, thiết bị của công ty hoạt động tốt
-Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng nhằm nâng cao mối quan hệ với khách hàng
-Khảo sát, lắp đặt bảo trì hệ thống máy móc, thiết bị pha hóa chất
-Thực hiện cải tiến nâng cao hiệu quả thiết bị máy móc, thiết bị pha
-Tiến hàng xử lý cải tiến các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành
-Thường xuyên theo dõi, kiểm tra định kỳ hệ thống máy móc, thiết bị và xử lý kịp thời các sự cố
-Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm việc
-Báo cáo định kỳ công tác sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy móc theo yêu cầu
-Chấm công làm việc, thực hiện lên lịch làm việc và update báo cáo công việc trên hệ thống ERP
-Thực hiện báo cáo công việc hàng tuần
-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật, điện,...
-Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương và kinh nghiệm ở công ty hóa chất
-Kỹ năng Word, Excel tốt
-Có kỹ năng quản lý nhóm, Training, định hướng sắp xếp công việc cho nhóm
-Trung thực, nhiệt tình, có chí cầu tiến

Tại Công ty Cổ phần Care vn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực
Lương tháng 13, 14, 15
BHXH, phép năm, nghỉ lễ tết
Thưởng sinh nhật, lễ tết đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Care vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Care vn

Công ty Cổ phần Care vn

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Trung Tâm Thương Mại Giga Mall, 240-242 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

