Tuyển Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA

Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Tại CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 198 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác bảo dưỡng thiết bị, máy móc theo kế hoạch được phân công.
Thường xuyên kiểm tra các thiết bị, máy móc, hệ thống điện nước, PCCC của Trung tâm, ghi nhận những dấu hiệu hư hỏng để thực hiện việc sửa chữa kịp thời.
Nắm vững cấu tạo hệ thống điện nước, các trang thiết bị tại Trung tâm.
Nhận thông báo hư hỏng thiết bị từ các bộ phận, có mặt kịp thời đề xử lý sự cố nhanh chóng.
Lắp đặt các trang thiết bị cho các sự kiện khi có yêu cầu.
Thực hiện ghi sổ nhật ký công việc, bàn giao vật tư, đồ nghề. Báo cáo cho cấp trên những trở ngại khó khăn để kịp thời xử lý.
Giám sát quá trình xử lý nước thải và hệ thống cống rãnh
Bảo quản, vệ sinh các thiết bị, dụng cụ được giao phục vụ cho hoạt động của bộ phận.
Xử lý các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Có đào tạo thêm trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam giới, từ 20 đến 35 tuổi.
Trình độ từ Trung cấp trở lên chuyên ngành điện, điện tử, kỹ thuật...
Có kinh nghiệm cơ bản về bảo trì điện, nước...
Chịu khó, siêng năng trong công việc.
Sức khỏe tốt, ngoại hình khỏe khoắn.

Tại CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA Thì Được Hưởng Những Gì

Đươc đào tạo trong quá trình làm việc.
Bao ăn tại Nhà hàng.
Nghỉ off 1 ngày/tuần.
Thưởng tháng 13.
Cơ hội thăng tiến, tăng lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 431 Hoàng Văn Thụ, P. 4, Q. Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

