Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
- Đà Nẵng: Kho B2 Danatrans sky park đường số 3, KCN Hòa Cầm, Phường Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Đến 10 Triệu
Thực hiện công việc lắp đặt, sửa chữa, bảo hành sản phẩm chính hãng của Tập Đoàn cho khách hàng là người tiêu dùng hoặc đối tác của công ty.
Chịu trách nhiệm bảo dưỡng, xử lý sự cố phát sinh lỗi tại nhà cho khách hàng theo quy định
Chịu trách nhiệm tư vấn và giải quyết thông tin, thắc mắc khiếu nại của khách hàng về mặt kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng, vận hành hoặc lỗi sản phẩm hàng hóa trong quá trình bảo hành, bảo dưỡng.
Tư vấn và giải đáp cho khách hàng về cách sửa chữa, khắc phục các lỗi đơn giản trong quá trình sử dụng sản phẩm cho khách hàng.
Kiểm tra hàng mới về theo quy định trong phạm vi được phân công
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi: Từ 25 - 30 tuổi
Có chuyên môn Kỹ thuật Điện - Điện tử
Có kinh nghiệm làm việc, sửa chữa, bảo hành sản phẩm gia dụng.
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ ngày phép 12 ngày/năm
Tham gia team building hằng năm
Được đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển bản thân
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI