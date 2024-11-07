Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 10 Triệu

Thực hiện công việc lắp đặt, sửa chữa, bảo hành sản phẩm chính hãng của Tập Đoàn cho khách hàng là người tiêu dùng hoặc đối tác của công ty.

Chịu trách nhiệm bảo dưỡng, xử lý sự cố phát sinh lỗi tại nhà cho khách hàng theo quy định

Chịu trách nhiệm tư vấn và giải quyết thông tin, thắc mắc khiếu nại của khách hàng về mặt kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng, vận hành hoặc lỗi sản phẩm hàng hóa trong quá trình bảo hành, bảo dưỡng.

Tư vấn và giải đáp cho khách hàng về cách sửa chữa, khắc phục các lỗi đơn giản trong quá trình sử dụng sản phẩm cho khách hàng.

Kiểm tra hàng mới về theo quy định trong phạm vi được phân công

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.