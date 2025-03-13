Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 43 Triệu

Mức lương 40 - 43 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 220 Nguyễn Tri Phương, Thạc Gián, Thanh Khê, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 40 - 43 Triệu

Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, quản lý chất lượng sản phẩm ngành điện.

Quản lý thiết bị, máy móc thí nghiệm.

Kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm; các biện pháp khắc phục, phòng ngừa, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tham gia các công việc khác của phòng.

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến Điện, điện tử, đện lạnh, cơ điện tử,...

Chấp nhận chưa có kinh nghệm thực tế (được đào tạo trong quá trình làm việc)

Nhạy bén, linh hoạt, có khả năng chịu được áp lực công việc

Ứng viên có mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty

Tại CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 9:00 - 18:00

Nghỉ thứ 7, chủ nhật và nghỉ theo lịch công ty.

Tổng số ngày nghỉ 121 ngày/năm

Trợ cấp toàn bộ chi phí đi lại, trợ cấp nhà ở lên đến 20000 yên, trợ cấp chuyên cần, trợ cấp chức vụ, ngoài giờ,...

Đầy đủ các chế độ bảo hiểm, tăng lương, thưởng dự án

