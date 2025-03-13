Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 43 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY
Mức lương
40 - 43 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 220 Nguyễn Tri Phương, Thạc Gián, Thanh Khê, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 40 - 43 Triệu
Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, quản lý chất lượng sản phẩm ngành điện.
Quản lý thiết bị, máy móc thí nghiệm.
Kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm; các biện pháp khắc phục, phòng ngừa, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Tham gia các công việc khác của phòng.
Với Mức Lương 40 - 43 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến Điện, điện tử, đện lạnh, cơ điện tử,...
Chấp nhận chưa có kinh nghệm thực tế (được đào tạo trong quá trình làm việc)
Nhạy bén, linh hoạt, có khả năng chịu được áp lực công việc
Ứng viên có mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty
Tại CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 9:00 - 18:00
Nghỉ thứ 7, chủ nhật và nghỉ theo lịch công ty.
Tổng số ngày nghỉ 121 ngày/năm
Trợ cấp toàn bộ chi phí đi lại, trợ cấp nhà ở lên đến 20000 yên, trợ cấp chuyên cần, trợ cấp chức vụ, ngoài giờ,...
Đầy đủ các chế độ bảo hiểm, tăng lương, thưởng dự án
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
