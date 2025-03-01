Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH FUJI DENKI KOGYO VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH FUJI DENKI KOGYO VIỆT NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thiết kế, chỉnh sửa bản vẽ thi công, hoàn công cho hệ thống điện
Bóc tách, lập dự toán cho các công trình điện
Làm việc tại văn phòng, không đi công trình
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam đến 33 tuổi, sức khỏe tốt
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành nghề liên quan đến điện, điện tử .
Ưu tiên ứng viên biết tiếng Nhật N5,N4...
Tại CÔNG TY TNHH FUJI DENKI KOGYO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Làm việc văn phòng tại Đà Nẵng 8-10 triệu
Được đào tạo tiếng Nhật miễn phí
Thưởng lễ, cuối năm và các chế độ khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FUJI DENKI KOGYO VIỆT NAM
