Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH FUJI DENKI KOGYO VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH FUJI DENKI KOGYO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
CÔNG TY TNHH FUJI DENKI KOGYO VIỆT NAM

Kỹ sư điện

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH FUJI DENKI KOGYO VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thiết kế, chỉnh sửa bản vẽ thi công, hoàn công cho hệ thống điện
Bóc tách, lập dự toán cho các công trình điện
Làm việc tại văn phòng, không đi công trình

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam đến 33 tuổi, sức khỏe tốt
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành nghề liên quan đến điện, điện tử .
Ưu tiên ứng viên biết tiếng Nhật N5,N4...

Tại CÔNG TY TNHH FUJI DENKI KOGYO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Làm việc văn phòng tại Đà Nẵng 8-10 triệu
Được đào tạo tiếng Nhật miễn phí
Thưởng lễ, cuối năm và các chế độ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FUJI DENKI KOGYO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FUJI DENKI KOGYO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH FUJI DENKI KOGYO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 258 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

