Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH FUJI DENKI KOGYO VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thiết kế, chỉnh sửa bản vẽ thi công, hoàn công cho hệ thống điện

Bóc tách, lập dự toán cho các công trình điện

Làm việc tại văn phòng, không đi công trình

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam đến 33 tuổi, sức khỏe tốt

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành nghề liên quan đến điện, điện tử .

Ưu tiên ứng viên biết tiếng Nhật N5,N4...

Tại CÔNG TY TNHH FUJI DENKI KOGYO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Làm việc văn phòng tại Đà Nẵng 8-10 triệu

Được đào tạo tiếng Nhật miễn phí

Thưởng lễ, cuối năm và các chế độ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FUJI DENKI KOGYO VIỆT NAM

