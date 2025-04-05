Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN HÒA BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN HÒA BÌNH
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 204 đường 30/4, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Hải Châu, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Dự án: điện năng lượng mặt trời áp mái (rooftop solar)
Tham gia các công tác Tư vấn năng lượng tái tạo
Tham gia các công tác O&M: bảo trì, sửa chữa các dự án nhà máy điện năng lượng tái tạo nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời
Tham gia các công tác thi công xây dựng các công trình năng lượng, các công trình công nghiệp
Các công việc khác tùy tình hình công việc và phân công của quản lý cấp trên
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện, điện tử ở các trường Đại học
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan là lợi thế
Tiếng Anh giao tiếp khá, đọc hiểu tốt
Có laptop cá nhân
Yêu thích mảng điện năng lượng tái tạo
Có thể đi công trình giám sát dự án
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN HÒA BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: thỏa thuận theo năng lực
Có công tác phí, phụ cấp đi công trình theo quy định của công ty
Cơ hội thăng tiến, phát triển, ổn định.
Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật.
Tăng lương hàng năm, mức tăng lương thưởng tùy theo năng lực nhân viên và sự tăng trưởng của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN HÒA BÌNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
