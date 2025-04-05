Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN HÒA BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 204 đường 30/4, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Hải Châu, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Dự án: điện năng lượng mặt trời áp mái (rooftop solar)

Tham gia các công tác Tư vấn năng lượng tái tạo

Tham gia các công tác O&M: bảo trì, sửa chữa các dự án nhà máy điện năng lượng tái tạo nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời

Tham gia các công tác thi công xây dựng các công trình năng lượng, các công trình công nghiệp

Các công việc khác tùy tình hình công việc và phân công của quản lý cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện, điện tử ở các trường Đại học

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan là lợi thế

Tiếng Anh giao tiếp khá, đọc hiểu tốt

Có laptop cá nhân

Yêu thích mảng điện năng lượng tái tạo

Có thể đi công trình giám sát dự án

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN HÒA BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực

Có công tác phí, phụ cấp đi công trình theo quy định của công ty

Cơ hội thăng tiến, phát triển, ổn định.

Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật.

Tăng lương hàng năm, mức tăng lương thưởng tùy theo năng lực nhân viên và sự tăng trưởng của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN HÒA BÌNH

