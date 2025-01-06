Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Điện 3E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Điện 3E
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 151 Nguyễn Phước Lan, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Triển khai bản vẽ, bố trí và giám sát công tác tại công trường.
Tham gia vào các dự án thí nghiệm, bảo trì hệ thống điện trung hạ thế.
Họp với đối tác, chủ đầu tư, ban quản lí dự án để triển khai công việc
Những công việc khác theo nhu cầu của Công ty và theo lệnh của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc).
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đại học/cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật điện, tự động hoá
Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
Thành thạo Autocad, Office
Có 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công, vận hành hệ thống điện
Tại Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Điện 3E Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Thương thảo khi phỏng vấn.
Đóng bảo hiểm theo qui định, khám sức khoẻ định kì
Lương tháng 13 và các khoản thưởng theo kế hoạch kinh doanh đạt được.
Được đào tạo sản phẩm, kỹ thuật, thiết bị thí nghiệm.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động.
Tham gia các chương trình nghỉ dưỡng định kì hàng năm của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Điện 3E
