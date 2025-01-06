Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Điện 3E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 151 Nguyễn Phước Lan, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Triển khai bản vẽ, bố trí và giám sát công tác tại công trường.

Tham gia vào các dự án thí nghiệm, bảo trì hệ thống điện trung hạ thế.

Họp với đối tác, chủ đầu tư, ban quản lí dự án để triển khai công việc

Những công việc khác theo nhu cầu của Công ty và theo lệnh của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc).

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học/cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật điện, tự động hoá

Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

Thành thạo Autocad, Office

Có 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công, vận hành hệ thống điện

Tại Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Điện 3E Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thương thảo khi phỏng vấn.

Đóng bảo hiểm theo qui định, khám sức khoẻ định kì

Lương tháng 13 và các khoản thưởng theo kế hoạch kinh doanh đạt được.

Được đào tạo sản phẩm, kỹ thuật, thiết bị thí nghiệm.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động.

Tham gia các chương trình nghỉ dưỡng định kì hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Điện 3E

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Điện 3E

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.