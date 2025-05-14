Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP 361 làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Khu công nghiệp Đồng Văn 1, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các loại máy dệt.

Sửa chữa các hư hỏng của máy móc, thiết bị.

Quản lý phụ tùng, linh kiện thay thế.

Tham gia lắp đặt máy móc mới khi cần thiết.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Thời gian làm việc theo ca 8 tiếng/ngày, tăng ca (nếu có) từ thứ 2 đến thứ 7

Ưu tiên có bằng đào tạo nghề liên quan đến cơ khí, điện, máy móc.

Ưu tiên có kiến thức chuyên sâu về máy dệt.

Ưu tiên có kinh nghiệm bảo trì, sửa chữa máy móc.

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP 361 Thì Được Hưởng Những Gì

- Đào tạo miễn phí

- Ăn tại nhà máy miễn phí

- Nhà ở miễn phí

- Tham gia du lịch, team building

- Môi trường, đồng nghiệp thân thiện, cởi mở, mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty

- Thưởng các dịp lễ tết

- Được hưởng tất cả chính sách phúc lợi từ Công ty (ốm đau, hiếu hỉ,,...), BHXH, BHYT theo quy của luật lao động và công ty

