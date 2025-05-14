Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP 361 làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 16 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP 361 làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP 361
Ngày đăng tuyển: 14/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP 361

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Khu công nghiệp Đồng Văn 1, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các loại máy dệt.
Sửa chữa các hư hỏng của máy móc, thiết bị.
Quản lý phụ tùng, linh kiện thay thế.
Tham gia lắp đặt máy móc mới khi cần thiết.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc theo ca 8 tiếng/ngày, tăng ca (nếu có) từ thứ 2 đến thứ 7
Ưu tiên có bằng đào tạo nghề liên quan đến cơ khí, điện, máy móc.
Ưu tiên có kiến thức chuyên sâu về máy dệt.
Ưu tiên có kinh nghiệm bảo trì, sửa chữa máy móc.
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP 361 Thì Được Hưởng Những Gì

- Đào tạo miễn phí
- Ăn tại nhà máy miễn phí
- Nhà ở miễn phí
- Tham gia du lịch, team building
- Môi trường, đồng nghiệp thân thiện, cởi mở, mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty
- Thưởng các dịp lễ tết
- Được hưởng tất cả chính sách phúc lợi từ Công ty (ốm đau, hiếu hỉ,,...), BHXH, BHYT theo quy của luật lao động và công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP 361

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 58 phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

