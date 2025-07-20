Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PROS E&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PROS E&C
Ngày đăng tuyển: 20/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PROS E&C

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PROS E&C

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 118 (số mới) đường Tân Thới Hiệp 21, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Khảo sát hiện trạng, lên ý tưởng cho khách hàng;
Thiết kế phương án kiến trúc 3D;
Thiết kế file cắt CNC.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế nội (ngoại) thất.
Sử dụng tốt phần mềm thiết kế 3D (Sketchup, 3Dmax, ...).
Sử dụng tốt phần mềm đồ họa (Photoshop, Ai, ...).
Tin học văn phòng: Cơ bản.
AutoCad: Cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PROS E&C Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc:Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng từ 08h – 12h, chiều từ 13h – 17h)
Quyền lợi được hưởng
Mức lương: 12 – 16 triệu/ tháng.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PROS E&C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PROS E&C

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PROS E&C

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 139 Võ Thị Phải, phường Thới An, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

